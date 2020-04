Festa dos maios do Barco, nas redes

A veciñanza pode publicar nos seus perfís de facebook ou instagram algo sobre os Maios do Barco, co hashtag #maiosdobarco.

Gustavo do Campo

Este ano non se pode celebrar a Festa dos Maios, máis o Concello do Barco quere que a data teña un lugar no espazo virtual, como un canto á primavera e a vida ao aire libre, coa esperanza de que pronto se recupere plenamente. Por iso, propoñemos a toda a veciñanza que publiquen nos seus perfís de facebook ou instagram algo sobre os Maios do Barco, co hashtag #maiosdobarco.

Nesta inciativa poden participar persoas de todas as idades, e cantas veces queiran, subindo fotos (novas ou vellas), debuxos (con claquera técnica), pequenos maios feitos co que se teña a man, vídeos, coplas cantadas, gif,…. Todo o que se vos ocorra para que esta festiña, unha das máis enxebres do calendario de Galicia, estea presente na Rede coa creatividade e as lembranzas de todos.

A primeira participación ofrécela Anxo Rei con este vídeo, que publicamos en primicia, da fermosa canción “Aí vén o maio”. Trátase do poema de Curros Enríquez musicado por el, con arranxos de Jorge F. Ojea, que o acompaña coa guitarra, e con fotografías de Gustavo Docampo. Nas imaxes recollense distintos momentos dos Maios do Barco dos últimos cinco anos.