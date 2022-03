El XXIV Festival del Botillo de Fabero saborea al rey del Bierzo

La mantenedora del evento, Carmen Busmayor, aseguró que "estoy feliz y contenta, es un lujo y un honor que el pueblo donde he vivido toda mi vida se me considere como una hija"

Festival del Botillo de Fabero / QUINITO

Fabero celebró este sábado 5 de marzo la edición XXIV del tradicional Festival del Botillo Villa de Fabero, tras dos años de parón por la pandemia, que contó con la participación de Carmen Busmayor como mantenedora del evento.

El Ayuntamiento de Fabero y la Asociación de Jubilados y Pensionistas El Cangalón son los encargados de organizar el festival al que acudieron en esta edición un total de 200 personas. "Carmen Busmayor, que es nuestra profesora y escritora de Fabero, ha logrado aglutinar a mucha gente", aseguró la alcaldesa del municipio, Mari Paz Martínez.

"Tras dos años en los que nos vimos obligados a suspenderlo, hoy por fin se hace realidad. Con esto la normalidad empieza a sentirse en todos los actos y actividades que podemos programar y a pesar de las medidas hoy por fin es nuestro botillo. Es sencillo y para disfrutar por todos los vecinos de Fabero", resaltó la regidora.

Por su parte, la mantenedora del evento, Carmen Busmayor, agradeció los elogios de la alcaldesa y bromeó con que "me da la impresión de que no están hablando de mí. Lo que sucede es que me quieren mucho. Son palabras de cariño, de ternura y de fe porque han creído en ideas y proyectos que hemos intercambiado". Busmayor ha asegurado que "estoy feliz y contenta, es un lujo y un honor que el pueblo donde he vivido toda mi vida se me considere como una hija".

El embutido rey del Bierzo se citó con el público a las 21.00 horas en el recinto ferial Tomás Bañuelos.