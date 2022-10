Fallados los galardones del Festival de Cine de Ponferrada

Presentación del Festival de Cine de Ponferrada 2022. / QUINITO

Ya se conocen los trabajos premiados en el Festival Internacional de Cine de Ponferrada.

Todos los premios de las secciones oficiales a concurso han sido votados por el público asistente a las proyecciones. Los accésits y las menciones especiales han sido concedidos por la organización del festival.

A todos los trabajos ganadores de los Premios Retina se les entregará un trofeo representativo del Festival (una pieza en cerámica simulando una Retina), un diploma y un laurel de reconocimiento que acredite su condición de mejor película de la sección oficial correspondiente.

Al resto de premios, accésit y menciones especiales se les concederá un diploma y un laurel de reconocimiento.

A todos los trabajos finalistas de las secciones oficiales y secciones paralelas que no hayan obtenido premios, accésit o menciones, se les concederá un laurel de reconocimiento que acredite su condición de seleccionado en el Festival.

PRINCIPALES PREMIOS

– RETINA UN TOQUE DE HUMOR, 600 € y trofeo al mejor cortometraje de comedia a “Cemento y acero”de Oriol Villar y la productora Otrascosas (España)

– RETINA ARQ, 600 € y trofeo al mejor cortometraje de arquitectura, organizado en colaboración con la Fundación Cultural del Colegio de Arquitectos de León (FUNCOAL) a “Paisaxe habitada” de Juan Lesta y producido por María Núñez para Fundación Ciudade da Cultura de Galicia (España)

– RETINA CON IGUALDAD, 600 € y trofeo al mejor cortometraje con perspectiva de género, organizado en colaboración con la Concejalía de Bienestar Social, Infancia e Igualdad del Ayto. de Ponferrada y el Consejo Municipal de las Mujeres de Ponferrada, a “Mama” de Pablo de la Chica y las productoras Salon Indien Films, Quexito Films, See-Through Films, Kinetoscopio Films, Media Attack y Filmakers Monkeys (España)

– RETINA LA MIRADA JOVEN, 600 € y trofeo al mejor cortometraje realizado por jóvenes, a “La entrega” de Pedro Díaz y las productoras Bosalay Films, Pedro Díaz, 39 escalones Films y Kabiria Films (España)

OTROS PREMIOS

– PREMIO ESCUELAS DE IMAGEN & SONIDO y 150 € al mejor cortometraje de ficción realizado por alumnos/as de Escuelas de Formación Profesional de Imagen y Sonido, organizado en colaboración con el Consejo Local de la Juventud de Ponferrada, a “Acuarela” de Daniel Roldán. Centro educativo Comenius (Valencia)

– PREMIO ESCUELAS DE IMAGEN & SONIDO y 150 € al mejor cortometraje documental realizado por alumnos/as de Escuelas de Formación Profesional de Imagen y Sonido, organizado en colaboración con el Consejo Local de la Juventud de Ponferrada, a “No se oye” de Mario Pereira. Centro de Formación Audiovisual de la Diputación de Lugo.

– PREMIO ESCUELAS DE IMAGEN & SONIDO y 150 € al mejor cortometraje de animación realizado por alumnos/as de Escuelas de Formación Profesional de Imagen y Sonido, organizado en colaboración con el Consejo Local de la Juventud de Ponferrada, a “Lágrimas de dragón” de Constantín Bravo y Román Shemchuk. U-Tad (Madrid)

– ACCÉSIT VER PARA EDUCAR 2022 y 200 € al cortometraje finalista del programa “Ver para educar 2022” que ha destacado por sus contenidos de educación en valores, a “Kambana” de Samuel Pastor y del productor Jonatan Pisonero (España)

– ACCÉSIT VER PARA EDUCAR 2022 y 200 € al cortometraje finalista del programa “Ver para educar 2022” que ha destacado por sus contenidos de educación en valores, a “Mi abuela Matilde” de Miguel Anaya y producida por el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) (Mexico)

– ACCÉSIT VER PARA EDUCAR 2022 y 200 € al cortometraje finalista del programa “Ver para educar 2022” que ha destacado por sus contenidos de educación en valores, a “Ánima Prima” de Sami Natsheh y Arly Jones y de la productora Cabeza Voladora (España)

– ACCÉSIT CRECE CONMIGO 2022 y 150 € al cortometraje finalista del programa “Crece conmigo 2022”, campaña de sensibilización sobre las necesidades de la infancia, organizado en colaboración con la Concejalía de Bienestar Social, Infancia e Igualdad del Ayto. de Ponferrada, a “La quimio jugando se pasa volando” de Marcos Calle y la Fundación Juegaterapia (España)

– ACCÉSIT CRECE CONMIGO 2022 y 150 € al cortometraje finalista del programa “Crece conmigo 2022”, campaña de sensibilización sobre las necesidades de la infancia, organizado en colaboración con la Concejalía de Bienestar Social, Infancia e Igualdad del Ayto. de Ponferrada, a “Footsteps On The Wind” de Maya Sanbar, Gustavo Leal y Faga Melo. Productoras Chasing The Light Studio, Klikk Productions y Dirty Work Factory (Estados Unidos, Brasil y Reino Unido)

– ACCÉSIT CRECE CONMIGO 2022 y 150 € al cortometraje finalista del programa “Crece conmigo 2022”, campaña de sensibilización sobre las necesidades de la infancia, organizado en colaboración con la Concejalía de Bienestar Social, Infancia e Igualdad del Ayto. de Ponferrada, a “Elsa” de Albert Carbó y la productora Silendum Films (España)

– ACCÉSIT CRECE CONMIGO y 150 € al cortometraje finalista del programa “Crece conmigo 2022”, campaña de sensibilización sobre las necesidades de la infancia, organizado en colaboración con la Concejalía de Bienestar Social, Infancia e Igualdad del Ayto. de Ponferrada, a “Cuando nos dimos cuenta”de Javier Navarro. CEIP Serrería (España)

– MENCIÓN ESPECIAL a la Mejor Interpretación Femenina a la actriz Tiphaine Haas por el cortometraje “Un Monde Sans Crise” de Ted Hardy-Carnac y la productora La Belle Affaire Productions (Francia)

– MENCIÓN ESPECIAL a la Mejor Interpretación Masculina al actor Ramón Barea por el cortometraje “La entrega” de Pedro Díaz y las productoras Bosalay Films, Pedro Díaz, 39 escalones Films y Kabiria Films (España)