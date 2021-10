Festival poético este lunes en el monasterio de Carracedo

Monasterio de Santa María de Carracedo. / QUINITO

El Festival Palabra se desplaza este lunes al Monasterio de Carracedo con la presencia de Juan Carlos Mestre y Luz Pichel.

El acto tendrá lugar a las 19.30 horas. En un principio, estaba prevista la presencia de Pilar Pallarés pero un pequeño accidente la ha obligado a quedarse en casa, por lo que se ha tenido que modificar la programación y en su lugar vendrá la también poeta Luz Pîchel.

Luz Pichel nació en Alén, parroquia del concejo pontevedrés de Lalín. Es filóloga, catedrática de Lengua y Literatura españolas.​ Vive entre Madrid y Galicia.​

Durante los primeros años en Madrid se centró en su actividad como docente. Fue profesora, entre otros, en los Institutos de Enseñanza Secundaria Herrera Oria, Vega del Jarama y Ágora (Alcobendas), donde se prejubiló en 2007.​

Su primera publicación es El pájaro mudo en 1990, un poemario que supondría su única obra durante más de diez años. Entre 2002 y 2009 compaginó su labor como docente con la dirección, junto a Guadalupe Grande, del Centro de Estudios de la Poesía, de la Universidad Popular José Hierro de San Sebastián de los Reyes.

En 2004 la actividad como escritora volvió a primer término, cuando ganó el prestigioso Premio Internacional de Poesía Juan Ramón Jiménez en su edición número veinticuatro​ con su obra La marca de los potros. ​ Ese mismo año la Universidad Popular de San Sebastián de los Reyes reeditó su primera obra ampliada con tres inéditos (Ángulo de la niebla, Cartas de la mujer insomne y Hablo con quien quiero) bajo el título El pájaro mudo y otros poemas.

En 2006 ganó el Premio Esquío de poesía en lengua gallega. La obra premiada fue Casa pechada. Es esta su primera obra escrita en gallego, su lengua de nacimiento. En 2013 se publicó una personal reescritura de esa obra en castrapo, lengua de frontera y de contacto entre castellano y galego, con el título de Cativa en su lughar.

Su última obra publicada es Tra(n)shumancias.

Juan Carlos Mestre nació en Villafranca del Bierzo, en 1957.

Su primer poemario fue Siete poemas escritos junto a la lluvia. A éste le siguió La visita de Safo. Con su tercer poemario, Antífona del otoño en el valle del Bierzo, publicado en 1986, resultó ganador del Premio Adonáis.

En 1987, durante su estancia de varios años en Chile, publicó Las páginas del fuego , más tarde de regreso a España, La poesía ha caído en desgracia, por el que se le otorgó en 1992 el Premio Jaime Gil de Biedma.

Con La tumba de Keats, escrito y editado durante su estancia en Italia como becario de la Academia de España en Roma, fue galardonado con el Premio Jaén de poesía de 1999.

Como grabador ha obtenido la Mención de Honor, 1999 en el Premio Nacional de Grabado de la Calcografía Nacional (1999) y en la VII Bienal Internacional de Grabado de Orense (2002). Ha expuesto su obra gráfica y pictórica en España, Europa y América, editado libros de artista y realizado grabaciones discográficas junto a músicos como Amancio Prada, Luis Delgado, José Zárate o Pedro Sarmiento. En sus recitales poéticos se suele acompañar musicalmente con un acordeón o cualquier otro instrumento que considere oportuno.

