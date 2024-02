Fiesta de las Rebajas en el centro de Ponferrada con descuentos, música y desfiles de moda

La Galería Pop Up, ubicada en la calle Camino de Santiago número 6, será el espacio elegido por la Asociación El Centro Mola para albergar esta iniciativa que tendrá lugar los días 23, 24 y 25 de febrero

Presentación de la Fiesta de las Rebajas de Ponferrada. / QUINITO

La mañana de este martes la Asociación El Centro Mola, en colaboración con el Ayuntamiento de Ponferrada, han presentado la Fiesta de las Rebajas. Una iniciativa que tendrá lugar este próximo fin de semana, 23, 24 y 25 de febrero, en la Galería Pop Up (calle Camino de Santiago número 6). Además de descuentos de entre el 30 y el 70% y promociones exclusivas de los 30 establecimientos participantes, los asistentes podrán disfrutar de desfiles de moda, música en directo, guardería infantil, photocall y premios especiales.

La fiesta se celebrará en este espacio, situado en pleno centro de la ciudad, con el fin de que “las calles recuperen la vida que nunca se debió perder”, sostiene Iván Rodríguez, uno de los organizadores. Este viernes tendrá lugar la inauguración a las 12:00 horas, y el horario será de 10:00 a 14:00 por las mañanas y de 17:00 a 21:00 por las tardes.

En cuanto a los desfiles de moda, las tiendas participantes mostrarán los diseños de la nueva colección tanto en una pasarela infantil, que tendrá lugar el sábado por la mañana, como en dos pasarelas de moda adulta, que se celebrarán a partir de las 17:30 horas del mismo día y el domingo a las 11 de la mañana.

El photocall que estará colocado en la galería servirá para que los clientes puedan hacerse fotografías mencionando tanto al Instagram de la asociación (@el_centro_mola) como a la tienda donde han adquirido su producto. Posteriormente, entrarán en un sorteo en el que “la fotografía más original o bonita se llevará un premio especial”, explica Rodríguez.

Aunque la asociación está conformada por más de 80 establecimientos, entre los que se pueden encontrar tiendas de ropa, hostelería, ópticas, farmacias, pastelerías, etc., en esta fiesta participarán tan solo 30 de ellos debido al espacio en el que se celebrará, la Galería Pop Up, “porque no puede albergar a todos”.

El concejal de Comercio del consistorio ponferradino, David Pacios, asegura que con iniciativas como esta “el centro se está viendo de otra forma, con más movimiento y más comercios”. En esta línea, tanto el edil, como los dos representantes de la asociación, Iván Rodríguez y Jorge Pérez, hacen un llamamiento a los vecinos de Ponferrada y el Bierzo así como a las zonas limítrofes de Astorga y Valdeorras, para acudir a esta feria, apoyar el comercio local y disfrutar del centro de la capital berciana.