Las fiestas de los pueblos acaparan la agenda del Bierzo para este fin de semana

Agenda Cultural en el Bierzo para este fin de semana, 4, 5 y 6 de agosto. / EBD

Si algo hay en el Bierzo durante el verano son fiestas de pueblos, y si no que se lo digan a los bercianos y bercianas que casi cada fin de semana, se desplazan hasta ellos para disfrutar de las actividades que organizan y de las verbenas. Este fin de semana, como no puede ser de otra forma, son varias las localidades que celebran sus fiestas patronales: Corullón, Priaranza del Bierzo, Las Ventas de Albares, Toral de Merayo... Sin embargo, la agenda cultural de estos días 4, 5 y 6 de agosto, aunque marcada en gran parte por las fiestas, no deja de contar con otras citas importantes como exposiciones, ferias y conciertos.

Y para los más cinéfilos, El Bierzo Digital ha buscado la cartelera de Ponferrada, aunque cabe recordar, que los horarios de las películas pueden variar en función del día que decidas tener una cita con la gran pantalla.

Viernes 4 de agosto

Fiestas en Corullón

A partir de hoy jueves y hasta este domingo día 6, Corullón celebra sus grandes fiestas.

Concierto de Eduardo Frías

Eduardo Frías, que abrirá este viernes los conciertos en la Iglesia de San Nicolás El Real dentro del Festival Música en Villafranca, mostrará la faceta más romántica del piano en un programa escrupulosamente elegido para esta cita, en el que incluye obras de Schumann/Liszt (Widmung). Liszt (Valle d'Oberman), Brahms (Piezas op. 117 182), Pedro Halfiter (Sonata), una selección del compositor local Esteban Sanz Velez y Chopin (4ª Balada). Este concierto se celebrará el viernes día 4, en la Iglesia de San Nicolás el Real, en Villafranca del Bierzo, dentro del Festival Música en Villafranca, comenzando a las 20:00 horas.

Fiestas en Priaranza del Bierzo

Este fin de semana Priaranza del Bierzo celebra sus fiestas patronales en honor a El Salvador.

Exposición fotográfica en Villafranca

A partir de este jueves 3 de agosto, Villafranca del Bierzo contará con una exposición al cumplirse 20 años del desastre del Prestige.

Fiestas en Las Ventas de Albares

Las Ventas de Albares y el barrio Puente Nuevo celebran Las Nieves 2023 los días 4, 5 y 6 de agosto.

Entre Tierras en Quintana de Fuseros

Representada por Andrés Campelo y Juanjo Araujo, Entre Tierras recorre Palencia, León, Asturias, Laciana y el Bierzo gracias al programa Dinamiz-ARTj y se podrá ver este viernes 4 en la Casa de la Cultura de Quintana de Fuseros.

Fiestas en Toral de Merayo

Las Fiestas de El Salvador a Toral de Merayo darán comienzo un año más este 4 de agosto de la mano de Jorge Prada Merayo y el Festival Ronda el Salvador en la plaza del Nogaledo, una paellada popular y la actuación de Zona Zero. Así. las fiestas se prolongarán hasta el 7 de agosto con un cartel que animará a todos sus vecinos y visitantes.

Inauguración de 'La piedra nos hizo humanos'

La Asociación Mineralógica Aragonito Azul presenta la exposición 'La piedra nos hizo humanos', un recorrido por la historia del hombre y la piedra.

Circando en Bembibre

Este viernes 4 de agosto, en la Plaza Santa Bárbara de Bembibre, la compañía Circando presenta una gala de circo, música y magia en la que los números se van sucediendo de forma muy dinámica y en la que el público se verá obligado a no parar de reírse.

Juego de espejos en La Térmica Cultural

En la Térmica Cultural la agenda se abre el viernes, 4 de agosto, con la actuación de la compañía de teatro ‘Conde Gatón’. A las 19.30 horas comienza la representación de ‘Juego de espejos’, un montaje que nos adentra en un taller de psicoterapia donde cinco personas, sometidas a la Técnica del Espejo, irán mostrando personalidades ocultas relacionadas con personajes históricos de la comarca del Bierzo.

Ink Ponferrada Tattoo Show

El pabellón Lydia Valentín de Ponferrada acogerá este 4, 5 y 6 de agosto la convención Ink Ponferrada Tattoo Show en su tercera edición. Se trata de un proyecto cultural en el que dan cita una gran variedad de artistas del tatuaje y las artes plásticas. Tiene entrada libre en el que todo el mundo es bienvenido, ya que es un evento para todos los públicos que se podrá ver en directo.

Sábado 5 de agosto

Exposición “Imagen = a iguales”

El próximo Sábado 5 de Agosto, dentro del marco de las fiestas patronales de Espinoso de Compludo, tendrá lugar en plena calle la Exposición “Imagen = a iguales” organizada por la AAVV “El Nogalón” en colaboración con Fademur (Federación de Mujeres Rurales) y el patrocinio del Ayuntamiento de Ponferrada.

Toda la información haciendo clic aquí.

Valtuille Clásica

La esperada cuarta edición de Valtuille Clásica tendrá lugar el próximo sábado, 5 de agosto, en la iglesia de Nuestra Señora de Valtuille de Arriba, convirtiéndose nuevamente en el epicentro de la cita.

Toda la información haciendo clic aquí.

Ink Ponferrada Tattoo Show

El pabellón Lydia Valentín de Ponferrada acogerá este 4, 5 y 6 de agosto la convención Ink Ponferrada Tattoo Show en su tercera edición. Se trata de un proyecto cultural en el que dan cita una gran variedad de artistas del tatuaje y las artes plásticas. Tiene entrada libre en el que todo el mundo es bienvenido, ya que es un evento para todos los públicos que se podrá ver en directo.

Baños de bosque en el Soto de Villar de los Barrios

Tras la buena acogida que han tenido los dos primeros baños de bosque del programa que la asociación Bierzo Vivo ha diseñado para este verano, este sábado 6 de agosto el Soto de Villar de los Barrios recibirá la visita de la guía de terapia forestal, Cristina Rodríguez.

Festival ‘Música en Villafranca’

Pedro Halffter Caro regresa este sábado, día 5, al escenario del Festival ‘Música en Villafranca’ para rendir un homenaje a Franz Schubert.

Domingo 6 de agosto

Ferias en El Espino

Este domingo 6 de agosto tendrá lugar en el Espino la XIV edición de la Feria Agroalimentaria y la XVII edición de la Feria de Artesanía.

Somos a pedra en La Térmica Cultural

El domingo, 6 de agosto, actuará en la Térmica Cultural ‘Os D’Abaixo'. El espectáculo se titula ‘Somos a pedra’. Comienza a las 12 de la mañana. Estas actuaciones se enmarcan dentro del programa ‘Dinamiz Art-J’, del Instituto para la Transición Justa y la Fundación Ciudad de la Energía.

Apostando por el Bierzo, naturalmente en Balboa

Las localidades de Balboa, Cueto, en el municipio de Sancedo, y Puente de Domingo Flórez acogen este verano las tres ferias ‘Apostando por el Bierzo, naturalmente’, organizadas por el Consejo Comarcal de El Bierzo. Estas citas que persiguen dar a conocer los productos de cercanía de la comarca. Este domingo tendrá lugar la de Balboa.

Cartelera Ponferrada

*Los horarios pueden variar dependiendo del día