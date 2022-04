El año en el que volvieron las fiestas de los pueblos: Guía de las verbenas del Bierzo que no te puedes perder

Orquesta Panorama este lunes 18 de abril en Cacabelos / A.G.

Este año 2022 será recordado como el año en el que, por fin, volvieron las fiestas de los pueblos, las verbenas, encontrarte con amigos de la infancia, bailar con extraños y recordar anécdotas con conocidos. Vuelven las barras de las fiestas, las orquestas, las ferias y las tómbolas.

Las fiestas de La Pascua de Cacabelos dieron el pistoletazo de salida a las fiestas de la comarca y lo hicieron por todo lo alto. A pesar del altercado ocurrido el sábado, y por el que se quejaron tanto vecinos como visitantes, las fiestas de la villa del Cúa han sido un éxito. Han congregado a cientos de personas y han inaugurado las fiestas como las conocíamos antes: coches de choque, hinchables, tómbolas, rondas, orquestas y conciertos. La orquesta Panorama cerró la festividad este lunes 18 de abril atrayendo a cientos de personas que se desplazaron de todo el Bierzo para acudir a esta gran cita.

Ahora, es el turno del resto de municipios bercianos y barrios de Ponferrada. El Bierzo Digital te detalla la guía de las fiestas de los pueblos del Bierzo que ya han confirmado su celebración y que ya han empezado a preparar los festejos para que este se recuerde como el gran año en el que volvió la normalidad.

Guía de las fiestas de los pueblos del Bierzo

Cuatrovientos

La primera fiesta de barrio de este 2022 será en Cuatrovientos los días 29 y 30 de abril y 1 y 2 de mayo, coincidiendo con la Fiesta de San José Obrero el día 1 de mayo. Estas fiestas son un aclamo para toda la ciudad y su regreso supone el inicio de la nueva y ansiada normalidad.

Cuatrovientos llevará a sus calles el ritmo de Florida Show que tocará el 29 de abril, Ipanema el 30, Saudade el día 1 y, Trío Fénix el día 2.

Flores del Sil

Flores del Sil se vestirá de gala con sus fiestas el fin de semana siguiente a las de Cuatrovientos. Los días 6,7,8 y 9 de mayo, Flores del Sil celebrará sus fiestas en honor a Jesús Divino Obrero. La periodista berciana Mónica Domínguez será la encargada de dar el pregón.

Cubillos del Sil

Las míticas fiestas de Cubillos del Sil, conocidas por darse citas con alguno de los artistas más reconocidos del panorama nacional, vuelven este verano por todo lo alto. El día grande de la fiesta es el domingo 10 de julio, San Cristóbal, sin embargo, las celebraciones comenzarán desde el viernes 8 de julio.

El alcalde de este municipio berciano, Antonio Cuellas, asegura que "si no hay nada que nos lo impida estas fiestas volverán a celebrarse con normalidad". Desde el ayuntamiento todavía no han cerrado un programa pero barajan celebrar un concierto el viernes 8 y traer varias orquestas el sábado y el domingo.

Puente de Domingo Flórez

Las fiestas de Puente de Domingo Flórez tendrán lugar el 15 de agosto, coincidiendo con la de otros muchos pueblos del Bierzo, e incluso de España. Puente ya inauguró esta nueva normalidad con la contratación de una orquesta a la que acudieron visitantes de otras partes de la comarca y hasta de O Barco de Valdeorras. "La gente tenía ganas de verbena", había asegurado el alcalde, Julio Arias.

Este año 2022 volverán a celebrarse las grandes fiestas del pueblo. Arias explica que "todavía no sabemos cómo lo vamos a organizar porque la Fiesta de La Empanada, que se celebra el 14 de agosto, cae en domingo y muchos panaderos no trabajan entonces no sabemos si adelantar esta fiesta".

No obstante, el regidor aseguró que "habrá orquestas y las celebraciones se alargarán hasta el miércoles 17 de agosto. Tenemos cerrado el concierto de Habana Vieja ese día y un DJ". Además, habrá hinchables en las piscinas municipales y otras actividades.

Molinaseca

Vuelven a Molinaseca las grandes fiestas que incluyen la tradicional Fiesta del Agua y el Caldero Solidario. Habrá orquestas, música, actividades, procesiones y todo lo que rodea a esta gran festividad. "La idea es retomar la normalidad", aseguran desde el Consistorio.

La fiesta del 15 de agosto se celebraría del 14 al 17, siendo este último día el de la Fiesta del Agua.

Además, el próximo 14 de mayo, Molinaseca celebrará San Isidro con una procesión, un desfile de carretas engalanadas con bueyes, pendones, vecinos vestidos de campesinos, misa y merienda.

Villadepalos

La localidad berciana de Villadepalos, perteneciente al municipio de Carracedelo, vuelve a celebrar este verano sus grandes fiestas en honor a Santa María Magdalena los días 22, 23, 24 y 25 de julio. Desde la Comisión de Fiestas del pueblo adelantan que habrá orquestas, disco móvil el viernes, el sábado y el domingo aunque todavía no han desvelado nombres.

Cacabelos

Cacabelos inauguró las fiestas del Bierzo con sus fiestas de La Pascua que se celebraron del 14 al 18 de abril. Cacabelos es conocido por ser uno de los pueblos con más fiestas del Bierzo, e incluso, se ha llegado a decir que de España.

Es por ello, que este municipio berciano no tardará en celebrar su próxima festividad. El próximo 1 de mayo tendrá lugar la Feria de la Cruz de Mayo que congrega cada año a más de 700 puestos que recorren el pueblo.

A finales de mayo, los días 27, 28 y 29 tendrá lugar la tradicional Feria del Vino. Además, este año, después de dos años sin poder celebrarse, tendrá lugar su 25 aniversario con por lo que se prevé que sea una gran fiesta.

Fabero

El municipio de Fabero tendrá dos grandes citas este verano. Por un lado, celebrarán El Corpus los días 17, 18 y 19 de junio con música, actividades y orquestas.

Y, por otro lado, la Fiesta del Verano que solían celebrar cada año antes de la pandemia y que también es conocida como la Fiesta del Turista. Tendrá lugar los días 28, 29, 30 y 31 de julio y, según confirma el concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Fabero, habrá un gran concierto que por el momento "no vamos a desvelar".

Toral de los Vados

Toral de los Vados celebrará sus fiestas en honor a San Isidro los días 14, 15 y 16 de mayo. Desde la Concejalía de Fiestas de este Ayuntamiento aseguran que habrá orquestas, música y actividades pero "no podemos confirmar nada porque todavía estamos cerrándolo".

El sábado 14 de mayo se celebra en el municipio la fiesta de los barrios La Poza y Pico Lugar, en la que La Desorganización inaugurará el toldo de ganchillo realizado por los vecinos del pueblo.

El fin de semana del 30 y 31 de julio, Toral de los Vados celebra sus fiestas en honor a San Cristóbal y también se prevé la contratación de orquestas y diferentes actividades para celebrar esta festividad.

Vega de Espinareda

Vega celebrará sus grandes fiestas del Carmen el fin de semana del 16 de julio. "Está previsto que celebremos las fiestas y lo haremos lo mejor que podamos pero todavía no sabemos qué actividades vamos a realizar, ni qué orquestas van a venir o si van a poder venir orquestas", asegura el alcalde del municipio, Santiago Rodríguez.

Por el momento, lo que sí está confirmado es la celebración del Espina Fest que no pudieron celebrar en 2021 a causa de la pandemia y que se celebrará los días 1,2 y 3 de julio. El festival de rock Espina Fest aterrizará en Vega de Espinareda en un intento por revivir aquellas épicas noches que se vivieron en el Bierzo en los 80 y 90.

El festival se realizará al aire libre y la entrada será totalmente gratuita. Tres días de conciertos en dos escenarios, deejays, gastronomía, mercadillo, exposiciones, coleccionismo…etc. todo ello en plena naturaleza dentro de un entorno rural y abierto enmarcado dentro de la Reserva de la Biosfera de Los Ancares Leoneses y en la playa fluvial más grande de El Bierzo y una de las mayores de Castilla y León.

Bembibre

Este año Bembibre entrará en la nueva normalidad vestido de gala, más si cabe que en una situación normal, ya que este año se celebra la Salida del Santo que se realiza cada 7 años. La fiesta durará 10 días, del 24 de junio al 3 de julio, y lo celebrarán con orquestas y un gran concierto para el que todavía están barajando nombres del panorama nacional.

"Es una fiesta muy grande a la que acuden todos los alcaldes del Bierzo, e incluso, la Cofradía de Ponferrada que trae a la Virgen de La Encina", asegura la concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Ponferrada.

Además, Bembibre celebrará sus grandes fiestas de El Cristo que se realizarán el fin de semana del 14 y del 15 de septiembre. "El año pasado ya celebramos nuestras fiestas pero con sillas y con todos los protocolos de seguridad. Este año esperamos hacerlo con total normalidad", puntualizó.

Si quieres que las fiestas de tu pueblo aparezcan en esta GUÍA ponte en contacto con nosotros a través de correo [email protected]