Fin de un símbolo, el kiosco

Kiiosco de Gómez Núñez, Ponferrada

La modernidad, supuesta, avanza. La calle ahora se llama avenida, menos mal que aún se conserva el nombre del formidable general, algunos ya lo tildaban de franquista. No sabíamos que Franco tenía que ver con la Guerra de Cuba o con el diseño y modernización de regadíos en Cubillos del Sil y comarca…La incultura es lo que tiene. Ahora puedes decir zorra, pero no se le ocurra a usted mentar alguna exclamación de más. Como aquel que decía con guasa: “morena, pisa, pisa el pavimento que lo paga el ayuntamiento”. Y el ayuntamiento peatonaliza más la calle y urbaniza la vía con más gentío que transita a diario en la capital del Bierzo, aunque parezca venida a menos por aquello de los malos tiempos después del carbón y la lírica.

Y los esforzados obreros de la empresa adjudicataria de moda proceden a retirar todo vestigio ancestral. El viejo kiosco, sí hombre, el de tras la sindical que vendía periódicos -algunos- pero también tabaco, chuches y daba conversación a todo hijo de vecino que estuviese dispuesto a charlar. Recinto de uralita y chapa. Infierno en verano y nevera en invierno. A pesar de la estufilla y el ventilador que se ponía en los pies la señora quiosquera. La gran vigilante del barrio de San Ignacio. Te informaba mejor que los periódicos que vendía. Y no por cotillear, ojo, sino por el mero hecho de estar a pie de calle casi las 24 horas del día.

Qué tendrían esos kioscos, auténticos centros de cultura antaño, de relaciones públicas y de consuelo para chavales que buscaban gastar sus cinco duros de propina dominical. Arreglar el vacío estomacal a la hora del recreo o dejar un mandado de fulanita en un momento determinado.

Ya no se venden periódicos. ¡Que no les vengan con tebeos! Todos tenemos la información del día, y hasta la desinforrmación por exceso en nuestro teléfono de bolsillo. El papel es un lujo que ya no se puede permitir esta sociedad sostenible y sostenida por los Servicios Sociales y la Seguridad Social en su mayoría. Los chicos no juegan al balón en la calle porque les molestan a los coches que son la prioridad. Ahora todos con videoconsolas y ordenadores. A encerrarse en las cápsulas de cada habitación. Luego nos hablan de soledad. De gastar en psicólogos para buscar a algún penitente que te escuche las cuitas. Ya no hay charleta en el rincón del Kiosco. Si hasta los periodistas hacemos más tiempo en las redacciones que en las calles y los bares…Triunfa el caradura trilero con la técnica, pero con coche de alta gama de tercera mano. Eso sí. Que todo es apariencia y no se te ocurra profundizar, descubrirle el montaje, el kiosco, eso sí, esta vez digital.

El editor