El fin de semana en el Bierzo y Laciana se presenta frío pero sin lluvias

Con temperaturas que no superarán los 10 y 13 grados, las mínimas se establecerán entre los -1 y los -4

Helada en Ponferrada. / Quinito

El tiempo del fin de semana para las comarcas del Bierzo y Laciana se presenta especialmente frío, con temperaturas que no superarán los 10 y 13 grados, respectivamente. Las mínimas se establecerán entre los -1 y los -4 grados. En cuanto a las precipitaciones, parece que la lluvia dará tregua durante el 'finde', aunque se dejará ver en todos los municipios bercianos y en la capital lacianiega a partir del lunes. La semana estará pasada por agua con precipitaciones que oscilan entre el 10% y el 85% e incluso en Villablino, se podría llegar a ver la nieve este miércoles día 7 de diciembre.

En cuanto a los avisos, no existe ningún riesgo meteorológico, por lo que no se espera que el tiempo cause impactos significativos en ninguna de las dos comarcas.

