Firmado el convenio de los trabajadores del Ayuntamiento, que incentivará la productividad

El Alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón (d), firma el nuevo convenio de los trabajadores del Ayuntamiento. A su derecha, el concejal de Personal, José Antonio Cartón. / C. Sánchez

El Ayuntamiento de Ponferrada y los principales sindicatos han acordado un nuevo convenio colectivo y un acuerdo marco para las y los trabajadores municipales. De acuerdo con intenciones del equipo de Gobierno, el número de componentes de la plantilla de empleados públicos superará los 400 en 2021, ya que se planea cubrir las vacantes (que según el concejal de Personal, José Antonio Cartón, se cuentan en 84). El Alcalde de la ciudad, Olegario Ramón, destacó de entre el contenido del acuerdo novedades como un seguro de vida e incapacidad, ayudas en gastos sanitarios como gafas o prótesis y una partida para la formación.

Ramón, que tomó la palabra tras la firma del acuerdo en el Salón de sesiones de la Casa Consistorial, recordó que iban “muchos años” desde la última vez que se había llegado a un acuerdo con los trabajadores municipales. En concreto, en 2014. Según el Alcalde, estos acuerdos deben firmarse cada cuatro años y así, la vigencia del que este lunes se ha firmado, que entrará en vigor el 1 de julio, es hasta el 30 de junio de 2024. Cuenta con un presupuesto de 700.000 euros.

El Alcalde felicitó a quienes se han hecho cargo de las negociaciones por su “buen trabajo” y agradeció la flexibilidad y la disponibilidad de los representantes de los sindicatos, presentes en el acto.

Las negociaciones para llegar a este acuerdo han durado ocho meses “muy intensos”, “de muchas reuniones y mucho trabajo”, aseguró el concejal de Personal (también de Seguridad ciudadana y Movilidad), Jose Antonio Cartón, quien llegó a adjetivar el acuerdo de “histórico”.

Para el edil, es de esperar que lo convenido “redunde en el buen funcionamiento” de la institución. Cartón relató que a partir de ahora se cobrará el 100% del salario en los casos de baja por incapacidad laboral transitoria, se aumentará el plus de nocturnidad y se reconocerán las noches de trabajo especiales (previas a festividades); también se promueve una oportunidad de segunda actividad para mayores de 57 que puedan necesitar una adecuación de sus obligaciones laborales. Se impulsará un plan de igualdad de oportunidades contra el acoso laboral y la violencia de género, la formación y el reciclaje así como las promociones internas tanto horizontales como verticales.

Incentivos a la productividad

El nuevo convenio de la plantilla del Ayuntamiento de Ponferrada incluye un incentivo a la productividad consistente en un plus de 25 euros al mes, que irá creciendo anualmente hasta ser de 100 en 2024. Se trata de un incentivo que se recibirá cuando no se registren bajas laborales durante ese mes. Cartón no consideró que el absentismo entre las y los empleados públicos del Ayuntamiento fuera “digno de preocupar”, al cuantificarse dentro de un rango “normal” del 8 al 10%.

El incentivo a la productividad viene a sustituir los mecanismos previos que, según el concejal, creaban “discordia”. Será lineal, es decir, lo recibirán todos los funcionarios por igual, independientemente del puesto, ya que va dirigido “a toda la masa de los trabajadores”, explicó Cartón. Es “un incentivo para todos”, ya que, explicó el edil, para el equipo de Gobierno “todos los funcionarios son iguales”.

Aplauso de los sindicatos

Los representantes de CC. OO., UGT y Csif, presentes en el acto, transmitieron un balance positivo del acuerdo. Jose Ramos, de Comisiones, calificó el acuerdo de “bueno” y dijo que el de 2009 estaba “obsoleto” y que ya “no se correspondía con los tiempos”. Mencionó también la recuperación de derechos “que se habían perdido en 2012” y destacó la contratación del seguro de vida. En sus palabras, en las negociaciones se destacó la “cordialidad”.

Desde la UGT, calificaron el convenio de “acuerdo digno para todos los empleados municipales” y agradecieron al concejal agradecieron al concejal y al equipo de Gobierno su predisposición a llegar a un acuerdo, al igual que Csif.

Relación de puestos de trabajo

El siguiente paso en la organización interna del Ayuntamiento de Ponferrada será la creación de una Relación de puestos de trabajo o “RPT”. El concejal de Persona, José Antonio Cartón, anunció que en los próximos días se empezará a trabajar en la misma, “un instrumento imprescindible en una administración pública”, expresó el representante UGT.

Esta RPT, cubrir las vacantes y reducir la interinidad, que según Cartón está entre el 5 y 6% de la plantilla, son las metas que tiene por delante su concejalía de ahora en adelante.