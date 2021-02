Valle de Barjas / EBD

Las juntas vecinales de Barjas y Corrales-Peñacaira, junto a la asociación CapelarFaroSeo, han reunido más de 300 firmas de vecinos de los municipios afectados por el proyecto del parque eólico del Bierzo Oeste para manifestar su rechazo al mismo, además de presentar alegaciones al proyecto de la empresa Statkraft.

Según indican en una nota de prensa, “no estamos en contra de la necesidad de obtener energía limpia, pero lo que no puede ser es que se haga en estos lugares, donde paisaje y recursos ambientales son valiosísimos: aquí no, y de esta manera, a gran escala, tampoco”.

El escrito señala que “los puestos de trabajo prometidos son escasos y el dinero que se paga por los terrenos, aunque a corto plazo pueda parecer mucho, si tenemos en cuenta los beneficios que obtendrán las grandes eléctricas y los sacrificios que supondrá para nosotros, las generaciones futuras y el territorio, no nos sale a cuenta“.

Suspicacias

El proyecto presentado para el parque eólico del Bierzo Oeste despierta además suspicacias entre los vecinos, que se preguntan por qué un macroproyecto se divide en otros más pequeños, con una sociedad limitada para cada parque, perteneciendo todas a un mismo grupo financiero.

“No nos dejemos engañar y hagamos ver que queremos las cosas bien hechas, porque el Bierzo se lo merece”, apuntan, al tiempo que aseguran que “nos sentimos apoyados por las plataformas que están poniendo luz a esta situación de los macroproyectos eólicos y solares, que amenazan no sólo a Barjas, sino a todo el Bierzo, Galicia y España, debido a un modelo especulativo centralizado de transición energética a las renovables.

En este sentido, desde las juntas vecinales de Barjas y Corrales-Peñacaira y la asociación CapelarFaroSeo adelantan su intención de emprender acciones futuras en colaboración con otras asociaciones ecologistas y culturales del Bierzo y Galicia.