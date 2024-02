Fiscalía solicita tres años de prisión a dos hombres por un delito de estafa agravada y falsificación de documentos

Juzgados de Ponferrada. / QUINITO

La Fiscalía de Ponferrada solicita la apertura de juicio oral ante el Juzgado de lo Penal de Ponferrada contra dos individuos, ambos con antecedentes penales, por un delito de estafa agravada y falsificación de documentos privados. Los dos hombres forman parte de una sociedad empresarial dedicada a la construcción y reforma de viviendas.

Los hechos que se les imputan se centran en la firma de un contrato de obra el 15 de junio de 2021 para la reforma de una vivienda, por un monto total de 65,471.37 euros, con pagos escalonados y la promesa de finalizar la obra en 120 días. Sin embargo, tras recibir pagos por un total de 51,887.50 euros, la obra quedó inconclusa, con solo el 10.51% del trabajo ejecutado.

El perjudicado se percató del incumplimiento cuando no encontró operarios en la obra a partir del 23 de agosto de 2021. A pesar de intentar contactar sin éxito con los acusados, estos no retomaron los trabajos. Además, se descubrió que la licencia de obra no había sido solicitada, como estipulaba el contrato.

Se propone imponer a los acusados una pena de 3 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, costas y una indemnización solidaria de 45,629.92 euros por obras no ejecutadas y la licencia de obra no obtenida.