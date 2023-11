Flor Bonet, madrileña con corazón berciano

Flor Bonet, gerente de Prada a Tope, en el Palacio de Canedo. / QUINITO

Flor Bonet es el 50% de Prada a Tope, que no es decir poco. Factotum en el Palacio de Canedo, donde se la puede encontrar tanto en las oficinas como en la tienda o en la cocina del restaurante, siempre llevó el Bierzo en la sangre, a pesar de haber nacido en Madrid. Su madre era de Cacabelos y cada verano venían al pueblo para regresar a la capital cargados de productos: “Tengo el recuerdo de mi madre asando pimientos en Madrid para tener sus productos del Bierzo en casa”.

A José Luis Prada lo conocía desde pequeña –”la casa de mi abuelo estaba enfrente de La Moncloa”–, pero no fue hasta finales de los 90 cuando su relación se consolidó y, juntos, empezaron el proyecto del Palacio de Canedo, que abrió sus puertas en 2001: “Yo me vi dirigiéndolo junto a él, llevando las riendas del restaurante. Tuve suerte de saber adaptarme a las circunstancias de la vida, porque me gustaba mucho cocinar, pero enfrentarse a la cocina a nivel profesional es diferente. Yo había estudiado Biblioteconomía y Estadística, y verme en un restaurante sin saber nada de hostelería me produjo muchos ratos de estrés, pero también lo disfruté mucho”.

Pronto, sus responsabilidades en el Palacio empezaron a abarcar más ámbitos y ahora se ocupa, principalmente, de temas de oficina en su calidad de gerente, pero también de la cocina, “la parte que más disfruto”, atender en sala, hacer visitas guiadas, acudir a ferias… “Esto no deja de ser una empresa pequeña y familiar que si funciona es porque todos hemos asumido que si hay que tirar del carro en un lado o en otro, hay que estar. Y ahí estoy yo, tirando del carro”.

Para Flor, seguir el ritmo (o imponérselo) a Prada nunca ha sido un gran problema: “Nunca he hecho planes de lo que quiero exactamente en el futuro, disfruto el día a día y trabajo para poner cimientos, pero sin una planificación estricta. Si lo analizas todo, muchas veces te echarías para atrás. Te tienes que dejar llevar por el momento y por las ganas para poner en marcha un proyecto”.

Flor Bonet y José Luis Prada, un tándem perfecto

Flor reconoce que “trabajar con tu pareja no es fácil, y además los dos tenemos mucho carácter y las ideas muy claras, con lo cual a veces es una riña constante, pero creo que hacemos un tándem perfecto y cada uno llevamos nuestra parte. Desconectamos poco, porque cuando tienes un negocio es una responsabilidad de 24 horas. Aunque trabajemos juntos, hay veces que durante el día no tenemos tiempo de hablar y cuando llegas a casa acabas hablando del trabajo”.

El tiempo libre parece casi una utopía en su caso, aunque siempre se consigue encontrar un hueco: “Últimamente muy poco, porque siempre te acabas implicando en cosas. Cuando podemos, viajamos. A Prada le gusta lo rural y yo a veces tengo el punto de que necesito la ciudad, ver cosas nuevas… También, como pasamos poco tiempo en casa, a veces también nos gusta quedarnos en casa sin más, disfrutando de la familia”.

El Palacio de Canedo, fuente de satisfacción

El trabajo en el Palacio de Canedo es absorbente, pero también da lugar a muchas alegrías, como reconoce la propia Flor: “Cada faceta de Prada a Tope y el Palacio de Canedo produce mucho trabajo y muchas satisfacciones. A lo largo de 25 años siempre te quedas con las cosas buenas. Por ejemplo, el viñedo es muy laborioso y es una inversión continua, pero ahora viene el Maceración y sientes mucha satisfacción. Al final, tener una empresa tan diversa da pie a que no te aburras”.

En cuanto al futuro, el principal objetivo es “mantenerse. Cuando alguien puede pensar que ya está todo hecho, mantenerse siempre es difícil. Seguir apostando por elaborar productos del Bierzo cuando cada vez hay menos agricultores sigue siendo complicado. Este año no hemos metido los pimientos que necesitábamos y con las castañas no se prevé un año fabuloso. Seguir apostando por la filosofía de Prada cada vez es más complicado, pero lo vamos a seguir haciendo mientras podamos”. ¿Proyectos concretos? “No hacemos planes a un futuro largo, a veces nos surge algo en un viaje, lo hablamos y lo hacemos”.

El ejemplo de una madre empoderada

Que la relacionen constantemente con Prada no supone mayor problema para Flor Bonet, que asegura que “no sé si soy feminista o no, ante todo soy persona. Hace mucho que no me importa lo que pueda pensar la gente, que es la mejor forma de vivir a gusto. Creo en la igualdad de oportunidades, que luego cada uno las aprovecha de una manera o de otra”.

Abundando en el tema, Flor saca a relucir el ejemplo de su madre: “Es cierto que la mujer a lo largo de la historia ha tenido un papel secundario muchas veces. Yo he tenido la suerte de tener una madre que he considerado empoderada toda la vida, aunque a lo mejor el concepto que yo tengo de mi madre no está tan ligado al que se transmite ahora. En mi casa era ella la que manejaba el dinero, tomaba las decisiones y marcaba las normas a sus hijos. Fue una mujer que tuvo que emigrar a Francia y a Madrid sola… La mujer ha tenido que renunciar a una serie de cosas, pero mi padre también renunció a otras. Los tiempos de atrás no fueron fáciles para nadie”.

Si Flor Bonet no acaba de encajarse en el concepto de feminismo, tampoco lo hace en el de emprendimiento: “No me considero una emprendedora, sino una trabajadora. Quizá lo más importante es eso, saber trabajar y saber que para cualquier cosa que quieras emprender en la vida tienes que trabajar, requiere esfuerzo, dedicación, formación y saber que muchas veces tienes que renunciar a cosas. Si eso lo asumes, el fruto que cosechas es más satisfactorio, por lo que merece la pena emprender siempre, lo que sea”.

Premios Mujer Bierzo 2023

La Asociación para el Desarrollo del Bierzo (Asodebi) ha propuesto a esta empresaria de Canedo como nominada a los Premios Mujer Bierzo 2023 que organiza El Bierzo Digital. Estos premios buscan reconocer y galardonar la encomiable labor de todas las mujeres y, especialmente, de las de nuestra comarca.