Anuncian la apertura de la calle Badajoz en plenas fiestas de Flores del Sil

Ponferrada abrirá finalmente la calle Badajoz derribando un inmueble que cerraba dicho vial que cerraba dicha calle. Así lo manifestó el alcalde, Olegario Ramón, durante su presencia el barrio de Flores del Sil, con motivo de las fiestas patronales de Jesús Divino Obrero. El barrio está celebrando durante estos días estas fiestas, las cuales cuentan con un intenso programa de actividades.

El regidor anunció que la Junta Municipal de Gobierno ha aprobado esta misma semana el acuerdo alcanzado con el propietario del edificio, desbloqueando así un problema enquistado y heredado desde 2014, cuando se llegó a un acuerdo de expropiación que fue incumplido por el Ayuntamiento.

Según el alcalde, en 2014 ya se llegó a un acuerdo para entrega y demolición del inmueble y que, fruto de ese acuerdo unos inquilinos fueron desalojados. “El acuerdo nunca se cumplió y yo no sé cómo el propietario ha tenido tanta paciencia”, aseguró el alcalde, quien también informó que el acuerdo está cerrado y en los próximos meses se acometerá la demolición y se abrirá la calle Badajoz, una petición casi histórica del barrio y los vecinos de Flores del Sil.

Por otro lado, el alcalde también informó de que continúan, aunque menos avanzadas, las negociaciones para abrir la calle Teruel y conectarla con la avenida de Portugal. También en esa calle hay un inmueble que la cierra y cuyo propietario ha sido más difícil de identificar, pero se sigue avanzando en el proyecto de abrir la calle.

Otras actuaciones en Flores del Sil

Olegario Ramón también anunció para este mismo año la ejecución de las obras de una pista 'Pump Track', similar a la construida en el complejo deportivo Lydia Valentín y que se instalará en las proximidades del Centro de Día, y que se completará con otro en el barrio de Cuatrovientos.

El alcalde también anunció que se acometerá una solución para el cruce de la avenida de Portugal con el acceso a Toral de Merayo, donde se acometerá un trabajo de señalización que dotará de seguridad al cruce y a toda la zona, dado que las dimensiones de la vía en ese punto no permiten la construcción de una rotonda.

Ramón también anunció otras actuaciones, como el asfaltado de una parte importante de la acera de la avenida de a Cemba, que carece de ella en su margen izquierda, yendo hacia La Placa; el asfaltado de la calle del Carbón, de la calle Ramón González Alegre y el cambio en el sistema de calefacción del pabellón deportivo José Arroyo, una reivindicación histórica del barrio que tampoco se ha llegado hacer y que ya está incluida en el Presupuesto.

Además de todas esas actuaciones, el alcalde aseguró que hay otra no menos importante y es que cuando entre en vigor el nuevo contrato de recogida, recientemente adjudicado, en el barrio de Flores del Sil se recogerá la basura todos los días de la semana, y no dos veces por semana, como se viene haciendo actualmente. “La basura se recogerá en Flores del Sil todos los días de la semana, como en el resto de la ciudad, porque los ciudadanos de Flores del Sil no son ciudadanos de segunda, sino que son ciudadanos de primera, como son los del centro de la ciudad o los de Cuatrovientos, por citar algún ejemplo".