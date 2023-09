Folgueal afea la "obsesión" de Olegario Ramón "con USE Bierzo y conmigo en particular"

Samuel Folgueral. / César Sánchez

El líder de USE Bierzo, Samuel Folgueral, salió al paso de las declaraciones de Olegario Ramón en las que el portavoz socialista aseguraba que la contratación de dos excargos de USE como cargos de confianza de Marco Morala corresponden a un pago por la retirada de Folgueral de la carrera electoral.

Éste aseguró que Ramón tiene "una obsesión fóbica con USE Bierzo y conmigo en particular", recordando que en abril anunció que no iba a presentarse a la elecciones por motivos profesionales y el partido no consiguió elaborar una lista alternativa sin su presencia. "Que se intente argumentar por parte del señor Ramón que esa decisión forma parte de una componenda con el Partido Popular dice muy a las claras lo que es el portavoz del Grupo Socialista. Se trata de una persona obsesiva que se equivoca en la mayor parte de sus comentarios políticos porque vienen siempre lastrados por esa obsesión", añadió.

Por otro lado, Folgueral entiende que la retirada de USE Bierzo –"una formación de centro-izquierda, socialdemócrata y de origen socialista"– facilitó el ascenso de nueve a los once concejales obtenidos por el PSOE en las últimas elecciones municipales de Ponferrada, aunque finalmente Ramón fue "incapaz de hacer política para seguir siendo alcalde".

Finalmente, respecto a lo que cataloga como "hostigamiento a los trabajadores" por parte del exalcalde, Samuel Folgueral remachó que "sólo faltaba que no se pudiera trabajar porque lo diga el señor Ramón".