Folgueral sugiere al alcalde que pregunte a Pedro Sánchez “por qué As Pontes sí y Compostilla II no”

El líder de USE Bierzo ha calificado de “pírricas” las medidas de “maquillaje fiscal” que se prevé que se aprueben mañana

Samuel Folgueral en un Pleno del Ayuntamiento de Ponferrada. / QUINITO

USE Bierzo ha calificado de “pírricas” las medidas de “maquillaje fiscal” que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada pretende aprobar este viernes en el Pleno. Los de Samuel Folgueral han calificado de “mentiras” las afirmaciones del alcalde, Olegario Ramón, al respecto de la “ ausencia de propuestas por parte de la oposición” o que la convocatoria de un pleno extraordinario para debatir el recorte fiscal apoyado por USE, PP, Cs y el concejal no adscrito retrasara la puesta en marcha de las medidas que se discutirán este viernes.

Folgueral ha dicho que “el cuatripartito votó hace una semana contra varias propuestas idénticas a las que ahora calcan. La gran diferencia está en que las rebajas defendidas por la oposición no eran sino un complemento a una reforma verdaderamente justa”.

USE Bierzo ha lamentado que, a su juicio, el Ayuntamiento “seguirá cobrando dos veces por la recogida de basuras y prolongará la sangría del IBI”. “Olegario Ramón está friendo a impuestos a la ciudadanía para invertirlos en la nada más absoluta”, afirman desde la formación.

Sobre el proyecto de implantar una zona de bajas emisiones en Ponferrada, Samuel Folgueral ha criticado que “ no es tal, ya que depende únicamente de subvenciones”.

Al respecto de la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Ponferrada, Folgueral sugiere que se le pregunte “por qué As Pontes sí y Compostilla II no, o pedirle consejo sobre cómo pedir subvenciones mientras el Polígono de la Llanada sigue sin glorieta de acceso”.