Folgueral augura un recorte “en cuanto a líneas y paradas” con el arranque del nuevo TUP

El portavoz de USE Bierzo considera además que el servicio va a ser más caro para las arcas municipales que antes.

Imagen de archivo de un autobús del servicio urbano de transporte de Ponferrada. / QUINITO

El portavoz de USE, Samuel Folgueral, ha considerado que la recepción de “cuatro autobuses destinados al Servicio Municipal de Transporte de Ponferrada” es el cierre del “primer capítulo de una novela llena de irregularidades que va a suponer un grave quebranto económico para el municipio”. En opinión de Samuel Folgueral, el servicio “va a suponer un coste mucho mayor a pesar de que va a incluir recortes en las prestaciones a la ciudadanía”.

El que fuera regidor de la ciudad considera que en el transcurso de la licitación del servicio, los servicios técnicos consideradon “que la entidad adjudicataria no acredita realizar el suministro con los precios ofertados”. “Eso es lo que acreditan los servicios técnicos, cuyos informes se vanagloria el Sr. Ramón de cumplir a rajatabla”, dice Folgueral. El líder de USE considera que “la Mesa de Contratación hizo caso omiso” de esos informes.

Folgueral también ha criticado que los nuevos cuatro autobuses tienen motor de gasóleo, “como representación de la ciudad verde y sostenible de la propaganda de Olegario Ramón”, ironizan desde USE, y que han llegado con retraso.

“Nos encontramos con que no sólo la flota dará servicio con al menos dos meses de retraso, sino que a día de hoy no está funcionando el contrato del Servicio Municipal de Transporte, después de una adjudicación hecha en 2020″, dice el ex alcalde.

“El Ayuntamiento afrontará una ruina de dos millones y medio de euros que se pagarán anualmente a la empresa concesionaria y el riesgo operacional lo va a asumir el consistorio en el peor momento posible. Con el nuevo contrato, el billete lo cobra el Ayuntamiento y se lo queda y a la concesionaria se le pagan los dos millones y medio llueva o truene. Pero el descenso de usuarios del autobús en 2020 está cerca del 75%, y eso significa que el consistorio va a recaudar una cifra en el entorno de 200.000 euros en 2021 para pagar 2,5 millones, y eso probablemente va a suponer 2,3 millones para las arcas municipales al descontar los billetes. Y eso puede significar hasta un millón más de lo que se estaba pagando por el servicio tal y como estaba mediante el sistema de déficit de explotación”, aseguran desde USE Bierzo.

De este modo, en palabras del portavoz de USE Bierzo, “dirán que han resuelto el problema de la prestación del servicio por Interés Público, pero no han arreglado el servicio para las arcas municipales ni para los intereses de la ciudadanía. Esa es la realidad, y desde aquí ya anunciamos que el servicio no sólo va a costar alrededor de un millón de euros más, sino que va a contar con restricciones importantes en su prestación. Ya verán el recorte cuando arranque el nuevo contrato, en cuanto a líneas y paradas”, concluye Folgueral.