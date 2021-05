Folgueral equipara el servicio de autobuses de Ponferrada al de la extinta Alemania oriental

Samuel Folgueral, en un Pleno del Ayuntamiento de Ponferrada. / QUINITO

USE Bierzo ha lamentado este jueves en un comunicado que “sigue sin conocer con documentos y datos fehacientes trayectos, paradas y frecuencias” del servicio municipal de transportes. “La misma improvisación que llevó al equipo de gobierno a modificar alguna de sus chapuzas denunciadas por este grupo municipal, como las perpetradas en Flores del Sil, Fuentesnuevas o La Placa, les ha llevado a anular paradas como las de la Avenida de La Puebla, que daban servicio a vecinos de Campo o Columbrianos especialmente los días de Mercado”, lamentan los de Folgueral.

“Un servicio público debe gestionarse con rigor y consenso e información a toda la corporación, en base a un proyecto y en este caso a un estudio de movilidad. Algo que en Ponferrada no se ha hecho”, considera el que fuera alcalde de Ponferrada.

“No podemos entender que las variaciones se estén produciendo semanalmente al ritmo que al concejal delegado del ramo le pitan los oídos. En primer lugar, el concepto de flexibilidad del equipo de gobierno no genera más que un caos del que además no se informa a la ciudadanía, lo que quizá ocurra cuando Olegario Ramón y el Sr. Cartón vean cumplidos todos sus caprichos y represalias. Por otra parte, ese mismo concepto de flexibilidad de un contrato improvisado va a tener un alto coste. Y es que, como ya advertimos, las modificaciones sobre el pliego inicial están tasadas en un 10 por ciento de la cantidad asignada en un principio al servicio, que ya era muy alta”, a juicio de USE Bierzo.

El partido de Folgueral augura que el equipo de Gobierno necesitará medio millón de euros extra para esos sobrecostes.

Autobuses de Ponferrada

Folgueral también ha criticado “la campaña publicitaria del equipo de gobierno de la ciudad amable y el internet de las cosas”, que ha su juicio ha quedado desmontada por “la realidad”

“Los usuarios ya han podido comprobar que las nuevas adquisiciones de Olegario Ramón, realizadas con informes técnicos contrarios, no aportan ni menos humos, ni menos ruido ni más comodidad. De hecho, los nuevos autobuses, propios de la extinta RDA, ni siquiera se han podido adaptar a un protocolo Covid-19 digno de mencionarse salvo que abrir las ventanillas sea un método avanzado de depuración del aire”, critican desde USE Bierzo.

El grupo considera que muchos ciudadanos “siguen sin saber dónde, cómo y cuándo coger el autobús. A lo sumo, pueden hacerse a la idea de que por más que se rebaje el billete, les va a salir carísimo y lo van a pagar con impuestos y tasazos”, concluyen los de Samuel Folgueral.