Folgueral calcula que la “falta de rigor” en la gestión le supondrá 2 millones de euros al Ayuntamiento de Ponferrada

El líder de USE Bierzo crítica al equipo de Gobierno por sus decisiones sobre el transporte urbano, el Aru de la Puebla y las piscinas climatizadas del Plantío

Samuel Folgueral, durante un pleno del Ayuntamiento de Ponferrada / QUINITO

USE Bierzo ha criticado al gestión del equipo de Gobierno de Olegario Ramón en cuanto al trasporte urbano, el Aru de la Puebla norte y las piscinas del Plantío. En total, los de Samuel Folgueral aseguran que las decisiones del tripartito ponferradino supondrán un encarecimiento de 2 millones de euros a las arcas públicas.

En cuanto a los buses, según la formación de Samuel Folgueral, el coste del servicio de transporte urbano va a pasar de 1,2 millones al año a los 2,5 millones del contrato puente que ha licitado el Ayuntamiento. Desde USE consideran que se va a “triplicar el coste”, ya que habría que sumar el importe de la compra de los autobuses.

USE considera que para esta compra se ha “optado por una oferta que era la peor calificada técnicamente y por si fuera poco entraba en baja temeraria y contaba con un informe técnico contrario”. También lamentan que no se apueste por vehículos eléctricos, híbridos o de hidrógeno.

En cuanto al Aru de la Puebla, Folgueral señala que “el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León”, Tarcyl, “ha anulado el proceso de adjudicación de la Oficina de Gestión del ARU La Puebla Norte”. Para USE, esto ha ocurrido “por optar por una oferta con baja temeraria y otra vez sin tener en cuenta los informes técnicos”.

También critican que se licite la gestión y mantenimiento de las climatizadas del Plantío “por 968.000 euros por cuatro años y se contrata por alrededor de 915.000”, lo que aseguran que encarece el coste respecto a propuestas anteriores.

Folgueral califica al actual como “el equipo de gobierno más caro de la historia del Ayuntamiento de Ponferrada” y expresa su temor a que “el plan” para pagar pase “por esquilmar los bolsillos de la ciudadanía con una nueva tasa de basuras, la subida de la tasa de agua, la negativa a rebajar el IBI”.

Desde USE, califican la acción del equipo de Gobierno como un modelo de gestión caracterizado por “caprichos personales y un absoluto desprecio por el rigor”.