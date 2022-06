Folgueral critica la política de “instalar un decorado de cartón piedra al paso de las visitas”

USE Bierzo considera que la ciudad no se está cuidando lo suficiente y que la semana pasada se dio una “imagen tan de los años cincuenta”

Foto de archivo de Samuel Folgueral / QUINITO

USE Bierzo ha emitido un comunicado este lunes para denunciar el estado de la ciudad de Ponferrada. “En la presente semana no está prevista la visita de ningún jefe de estado, con lo que la Ponferrada de Olegario Ramón volverá a su estado habitual de abandono y dejadez. Tampoco dejó de estar la ciudad sucia y descuidada la pasada semana, aunque el equipo de gobierno se afanara en dar esa imagen tan de los años cincuenta del siglo XX, con operarios segando el césped y haciendo limpieza exprés el mismo día de la visita real. Pasada la comitiva, la gestión predemocrática de un alcalde acabado aflora cada día en un municipio que sufre unos servicios reprivatizados, caros y carentes de seguimiento desde la parte política”, consideran los de la Samuel Folgueral.

USE Bierzo considera que ese abandono se refleja en “los sumideros rotos y las colonias de hormigas que hacen peligroso transitar por el entorno de las Piscinas Climatizadas del Toralín hasta la maleza campando a sus anchas en las aceras de la mayor parte de los barrios y pedanías pasando por el lamentable estado de las pistas deportivas del Parque del Temple”. También han criticado la tala de árboles y los futuros asfaltados en dicho parque.

“La política de Olegario Ramón no consiste en otra cosa que instalar un decorado de cartón piedra al paso de las visitas. Tanto le gusta este material que hasta lo usa como sustitutivo de nuestro Castillo a la hora de seguir arrasando la identidad de Ponferrada, como en el caso de la Noche Templaria. El electorado, que no es tonto como pretende el alcalde, sabe que sus impuestos se guardan en la caja de los remanentes y de los presupuestos sin ejecutar. O, como mucho, en las arcas de las empresas que ahora cobran el doble por prestar el mismo servicio y que el año que viene serán conminadas a dar un impulso a la campaña electoral de este equipo de gobierno fallido, convenientemente engrasada con las partidas no ejecutadas hasta ahora”, consideran Samuel Folgueral y los suyos.