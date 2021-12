El portavoz de USE Bierzo recuerda que este viernes debería haberse celebrado el pleno de presupuestos

Samuel Folgueral, durante un pleno del Ayuntamiento de Ponferrada. / QUINITO

El portavoz de USE Bierzo en el Ayuntamiento de Ponferrada, Samuel Folgueral, criticó este viernes la “falta de fiabilidad” del equipo de Gobierno después de que no se llevara a cabo el pleno previsto para la aprobación de los presupuestos municipales de 2022: “A la hora de remitir este comunicado debería de estarse celebrando en el Salón de Plenos la sesión de debate de los Presupuestos Municipales 2022, al menos si nos fiásemos de la palabra de la concejal de Hacienda. La misma edil que aseguró que dicho pleno presupuestario debía convocarse para estas fechas para que el consistorio pudiese entrar en la convocatoria de los Fondos Next Generation, pero que ahora pretende usarlos como excusa para disimular que el documento presupuestario está sin redactar. De hecho, si nos ceñimos a los plazos comunicados por el gobierno municipal, Ponferrada ya habría perdido sus opciones”.

En un comunicado remitido a los medios, Folgueral muestra su esperanza de que “quizá el pleno de fin de año tenga un hueco para la Relación de Puestos de Trabajo. Pero nos tememos que tampoco son fiables las palabras del concejal del ramo, que en enero la tenía lista para marzo, en septiembre para octubre y así sucesivamente. Es lo que ocurre cuando uno negocia con uno mismo: todo son acuerdos. Hasta que llega el momento de dialogar con otras partes, que es algo que aborrece este equipo de gobierno”.

Por otro lado, desde USE Bierzo critican la “marcha atrás” del equipo de Gobierno liderado por Olegario Ramón en lo referente a la desafectación para uso educativo del colegio Luis del Olmo y la “nula conveniencia” de actuaciones como la disolución de Pongesur, el “cierre en falso” del IMFE o la licitación por lotes del contrato de limpieza y recogida de residuos, “que ya está generando un caos peor que el del contrato Merayo-Ramón”.