El portavoz de USE Bierzo asegura desconocer los motivos de esta decisión: "Pobres árboles y pobres habitantes de Ponferrada"

Árboles talados en el parque del Temple. / EBD

El portavoz de USE Bierzo en el Ayuntamiento de Ponferrada, Samuel Folgueral, criticó este miércoles el "talado indiscriminado y masivo del arbolado de porte de dos espacios emblemáticos de la ciudad", en referencia al entorno de la iglesia de Compostilla y el parque del Temple.

Folgueral calificó estas actuaciones de "ininteligibles, desafortunadas e irrecuperables por el daño causado, por no hablar de que no se han debatido políticamente en los ámbitos democráticos de decisión del Ayuntamiento". Asimismo, dijo desconocer tanto los motivos de la decisión como los informes que la avalan. En este sentido, el Consistorio alegó en ambos casos el peligro de derrumbe de los árboles como motivo principal para su talado.

Por último, el portavoz de USE Bierzo reflexiona en una nota de prensa sobre "qué va a ser de los miles de personas que cada invierno, y sobre todo cada verano, se beneficiaban de la sombra de esta colección única de imponentes árboles. Después de décadas y décadas existiendo, no le molestaron a ningún alcalde hasta la llegada de Olegario Ramón y lo peor de todo es que esta decisión no tiene solución. Pobres árboles y pobres habitantes de Ponferrada".