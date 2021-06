Folgueral asegura que el Ayuntamiento se encuentra en “un estado de suspensión de licencias”

USE Bierzo dice que actualmente “el consistorio no cuenta con funcionario alguno con atribuciones para redactar y firmar informes para la concesión de licencias”

Samuel Folgueral / QUINITO

Samuel Folgueral considera que el Ayuntamiento de Ponferrada se encuentra en un “estado de suspensión de licencias” debido a la “caprichosa política de personal” del alcalde y su equipo. USE Bierzo dice haber corroborado que actualmente “el consistorio no cuenta con funcionario alguno con atribuciones para redactar y firmar informes para la concesión de licencias, lo que resulta un freno insoportable para la actividad económica en el municipio y no hace sino agravar el atasco que esta sección del consistorio sufre”.

“Cualquiera que tenga la intención de acometer una obra o solicitar una autorización o una licencia de actividad en el municipio se va a encontrar con que su expediente se acumulará junto a otros durante un tiempo indeterminado”, dice Folgueral, que asegura que la situación viene del mandato anterior pero que continúa por la “falta de previsión” del equipo de gobierno.

De acuerdo con USE Bierzo, la situación ha empeorado “hasta el límite de no poder conceder autorización o licencia alguna”. “Cabe preguntarse cómo pretende el Sr. Ramón tener más suerte en el futuro con las ayudas europeas o los fondos de Transición Justa si ni siquiera es capaz de tramitar la construcción de una valla”.