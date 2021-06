Folgueral señala el “escaso peso político del alcalde de Ponferrada”

El portavoz de USE Bierzo en el Ayuntamiento de Ponferrada, Samuel Folgueral, se ha unido a las críticas de la

oposición municipal a la visita del ministro José Luis Ábalos a la comarca berciana, poniendo de manifiesto el “escaso peso político del alcalde, que prescindió de la recepción oficial en el Ayuntamiento, como correspondería protocolariamente, pero se encargó de poner al ministro cara al sol y de ratificar su acuerdo político con Gloria Fernández Merayo“.

Folgueral criticó que “pasado el día de la fotografía” y la “palabrería”, “Olegario Ramón no ha alcanzado ningún compromiso en cuanto a la financiación o plazo de ejecución para alguna de nuestras necesidades básicas que pudiese paliar la emergencia infraestructural que padece el Bierzo”. En este sentido, reprochó que el alcalde “no ha sido capaz de exigir al ministro Ábalos que cumpla con ninguna de las necesidades básicas para sacar adelante” ninguna actuación en el Corredor Atlántico, mientras que respecto a la A-76 recordó que “resta exclusivamente lo más importante: la consignación económica que no ha sido dispuesta en los Presupuestos Generales del Estado, y no hay voluntad alguna de que así sea, ni por parte del gobierno de Olegario Ramón se va a exigir“.