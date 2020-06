Folgueral pide defender “a ultranza” los Fondos de Transición Justa para el Bierzo

Con ellos, USE Bierzo entiende que se solventarían el sector agroalimentario y turístico, así como la reindustrialización de la zona

Samuel Folgueral, durante un pleno del Ayuntamiento de Ponferrada / QUINITO

El representante de USE Bierzo en la Mesa por el Futuro del Bierzo, Samuel Folgueral, pidió en la reunión mantenida este miércoles en Ponferrada al presidente del Consejo Comarcal que defienda “a ultranza” los Fondos de Transición Justa en la próxima reunión de la Mesa por el Futuro de León “para que éstos no se deslocalicen y no pierdan su condición de adicionalidad en el Bierzo”.

A juicio de Folgueral, “los fondos ordinarios tendrán que resolver las infraestructuras de comunicación como la A-76 o el Corredor Atlántico, además de las correspondientes a las telecomunicaciones del tipo banda ancha. Los fondos extraordinarios han de implementarse sobre los fondos ordinarios para solventar tres cuestiones fundamentales para nuestra economía: la defensa del sector agroalimentario, la pujanza del sector turístico y muy especialmente un proceso de reindustrialización que nos coloque en la economía de nuevo tipo”.

El portavoz de USE Bierzo considera que, teniendo en cuenta criterios poblacionales, Ponferrada cumple con los requisitos de acceso directo a los Fondos de Transición Justa a los que, por ejemplo, no podría acceder el municipio de León por superar los 70.000 habitantes. Además, anunció que su partido defenderá una moción alusiva a la referida adicionalidad de los fondos en el pleno del Consejo Comarcal a celebrar la próxima semana.