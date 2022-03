El portavoz de USE Bierzo acusa al Consistorio de una mala planificación de los trabajos, que "deberían haberse programado en verano"

Cristina Voces y Samuel Folgueral, frente al colegio Navaliegos. / QUINITO

El portavoz de USE Bierzo, Samuel Folgueral, exigió este lunes al Ayuntamiento de Ponferrada la puesta en servicio "inmediata" de las obras de mejora de eficiencia energética que se llevaron a cabo en el colegio Navaliegos entre octubre y enero. Según explicó el edil, que a su vez es el representante municipal en el Consejo Escolar del Centro, "hemos pedido información al Ayuntamiento y no hemos obtenido respuesta de por qué no se ha recibido la obra", cuya fecha de finalización era el 29 de enero.

Folgueral acusó exclusivamente al equipo de Gobierno por el retraso en la recepción de los trabajos, recordando que "el 5 de febrero de 2020 ya estaba redactada la documentación técnica y no se adjudicó la obra hasta septiembre de 2021, iniciándose en octubre con un plazo de ejecución de dos meses, que se tuvo que prorrogar uno más porque había actividad lectiva en el centro". En este sentido, el portavoz de USE aseguró que "es una clara falta de planificación, porque las obras tenían que haber sido programadas en verano, cuando no hay actividad en el colegio y se puede trabajar de continuo".

Una vez más, Samuel Folgueral criticó el desempeño del tripartito municipal, "que ya hemos calificado en varias ocasiones de fallido, con un regidor al frente acabado e incapaz de gestionar nada, salvo el férreo control político".

Obra finalizada a la espera del Ayuntamiento

Desde la empresa adjudicataria de la obra, Diversa, su responsable de zona, Javier Diñeiro, aseguró a El Bierzo Digital que los trabajos están "terminados, las ventanas están cambiadas y las calderas funcionando", por lo que el retraso en la recepción sería responsabilidad única del Ayuntamiento: "Tenemos pedida la recepción de obra y estamos esperando a que nos convoquen para hacer algunos repasos que faltan, sacar el material y firmar la obra", aseveró.