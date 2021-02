Folgueral que los Presupuestos “son una mentira en sus objetivos y su planteamiento”

Pleno de presupuestos. / QUINITO

El portavoz de USE, Samuel Folgueral, ha asegurado este martes que el debate de Presupuestos del lunes se llevó a cabo “carente de información culminada”, por lo que ha acusado al alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, de “falta de honradez política”.

Folgueral considera que el equipo de Gobierno miente cuando dice que las cuentas están condicionadas por la crisis sanitaria. Para USE Bierzo, el presupuesto “se le parece [al del año anterior] sospechosamente en el apartado social. Las cantidades destinadas a políticas asistenciales son las mismas y en el gasto que podría asignarse a paliar los efectos de la crisis no se contemplan ayudas directas a los sectores más castigados”. También critica lo que considera “mantener una presión fiscal inédita en la historia de la democracia”.

Los de Folgueral echan de menos iniciativas que coloquen “al municipio en el campo de la innovación” y consideran que el proyecto de bosque urbano, que aseguran que es “una idea del gobierno Riesco”, está infrafinanciada, al igual que la de la reforma del Colomán Trobado.

“En cuanto a realizar la inversión prevista, tampoco somos optimistas porque hablamos de un Presupuesto que para llegar a su cifra final ha necesitado de la ‘milagrosa’ resurrección de Pongesur”, dice Folgueral, que tampoco comparte la idea de que el Ayuntamiento pida un crédito de tres millones y haya “creado un tasazo de basura y de haber subido el recibo del agua sin plantearse rebajar el IBI”.

USE asegura que las críticas a los Presupuestos también las hay entre los integrantes del equipo de Gobierno. Las cuentas, aseguran, “han sido una mentira en su tramitación y supuesta negociación, son una mentira en sus objetivos y su planteamiento. Y serán una mentira en su ejecución, que dejará al consistorio con un millón de euros más en gasto corriente gracias a la nueva política de enchufes, sin inversiones, sin atisbo de innovación y con una ciudadanía fiscalmente exhausta. No faltarán, eso sí y como está visto, miradas al pasado como treta para evadir la caprichosa política de personal del alcalde, porque planteamientos estructurales de modernidad para una Ponferrada contemporánea no los busquen”, asegura Samuel Folgueral.