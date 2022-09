Folgueral tilda de "rancias" las fiestas de La Encina

El portavoz de USE Bierzo critica el corte de la avenida del Castillo y el traslado de las 'food-trucks' al Polígono de las Huertas

Samuel Folgueral, en el día de La Encinina. / USE Bierzo

El portavoz de USE Bierzo en el Ayuntamiento de Ponferrada, Samuel Folgueral, hizo este sábado balance de las fiestas de La Encina, que tildó de "manifiestamente rancias" y en las que, aseguró, "la ciudadanía ha demostrado estar por encima del gobierno municipal y ha disfrutado con responsabilidad y ganas de participar".

Folgueral concedió que "está bien que se celebren conciertos gratuitos, pero lo fácil es programarlos doblando el presupuesto", al tiempo que criticó el corte de la avenida del Castillo "para colocar unos pocos puestos del mercado medieval en el Puente García Ojeda", algo que, aseveró, "es algo que se podrá hacer cuando un gobierno municipal serio afronte la ronda pendiente que desde nuestro grupo municipal hemos planteado".

Asimismo, el portavoz de USE Bierzo se planteó "si la dinamización del Polígono de las Huertas pasaba por el traslado de los food-trucks a esa zona o si los caprichos con las fechas mejoran en algo eventos como la Milla Urbana. Nuestra respuesta es no", y señaló que "la ciudad ha celebrado la Encina luciendo un aspecto sucio y descuidado a pesar de estar a pleno rendimiento el millonario contrato de limpieza y recogida de residuos de Olegario Ramón".

Por último, Folgueral se hizo eco de la felicitación a los bercianos del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en sus redes sociales, aunque lamentó que "para el señor Sánchez los valores del Bierzo sean sólo agrícolas, ganaderos y turísticos. Desde USE Bierzo advertimos en la previa del 8 de septiembre que la visión que las administraciones superiores tienen para el futuro de nuestro territorio es la de una huerta-museo, y valoraciones como la del Presidente no hacen sino confirmarlo. El Bierzo necesita reactivación industrial si no queremos que, en pocos años, las Fiestas a celebrar en septiembre sean sólo las del turista".