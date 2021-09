Folgueral critica la propuesta de gasto de los remanentes de lo que considera “un cuatripartito”

Samuel Folgueral / QUINITO

El portavoz de USE, Samuel Folgueral, ha criticado que el alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, califique de “irrenunciables” para la oposición las propuestas de gasto para los remanentes de tesorería del anterior ejercicio y no comparte la afirmación de que no ha habido propuestas por parte de otros grupos, “lo que al menos en el caso de USE Bierzo es una monumental mentira”.

Para USE, la forma de negociar del alcalde consiste “en preguntar por aportaciones que nunca se incluyen porque los planes ya están hechos a la hora de recibirlas, pero eso no significa que vayamos a dejar de proponer cuando se nos ofrezca diálogo”. Folgueral piensa que la “voluntad de diálogo” de Ramón en los primeros compases de su mandato era “una pantomima”, y que ahora

“le resulta más práctico no disimular su autoritarismo”.

Folgueral ha criticado que parte de los remanentes se dediquen a pagar “el millonario agujero de Gersul”, dice el portavoz de USE, “a pesar de que el Ayuntamiento ha cumplido siempre con sus obligaciones con este ente”; y a “la adquisición de una acción de Somacyl sobre la que Olegario Ramón pasa de puntillas porque es un trámite para poner en marcha la Central de Calor y no tiene ganas de explicarlo a los vecinos de Compostilla o en la compensación para el servicio de ORA sin negociación de ningún tipo”.

Tampoco se muestra de acuerdo con el traslado de parte de los servicios del Ayuntamiento al edificio de la antigua central de Compostilla, posibilidad, dice, que habría que descartar por “el coste de mantenimiento”.

“El gasto de remanentes del gobierno municipal incluye, eso sí, el asunto de los pozos negros para que quede claro que estamos ante un cuatripartito”, asegura Folgueral.