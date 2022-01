Folgueral señala las comunicaciones y la reindustrialización como retos para el Bierzo

USE Bierzo considera el corredor atlántico “un eje vertebrador de las posibilidades de desarrollo”

Samuel Folgueral/ QUINITO

El secretario general de USE Bierzo y portavoz en el Consejo Comarcal de dicha formación, Samuel Folgueral, ha resaltado los que a su juicio son los retos del Bierzo para el futuro.

Folgueral se ha centrado en comunicaciones, telecomunicaciones y reindustrialización y ha pedido “realidades tangibles” en las conexiones con La Espina, Puebla de Sanabria y la A-76.

Desde USE, apuntan que “el Corredor Atlántico debe de ser un eje vertebrador de las posibilidades de desarrollo. No podemos quedarnos fuera de esa vía crucial para el desarrollo económico a través del ferrocarril de altas prestaciones, y en 2022 debe avanzar con hechos y no dejar de pasar por nuestro territorio”. Asimismo, la apuesta por las telecomunicaciones ha de materializarse, a juicio de Folgueral y los suyos, en el hecho de que El Bierzo “no puede estar fuera del 5G y la fibra óptica en buena parte de su extensión, porque la comarca debe ser un polo tecnológico de primer nivel”.

Para USE, es necesario un proceso de reindustrialización con “una industria pujante e innovadora que introduzca cuestiones tecnológicas y que pasa inevitablemente por una apuesta del Gobierno de España y del gobierno autonómico para que El Bierzo sea un polo genérico de empleo. Tenemos un grave problema de desempleo y la solución tiene mucho que ver con el acceso a fondos europeos. Tras el proceso Covid la apuesta de Europa por reinvertir en los territorios es vital y no podemos quedarnos fuera, porque tenemos serias sospechas de que algunas instituciones ni siquiera se han dignado a presentarse a convocatorias pasadas, lo que es inaceptable”.