Folgueral llama a Tarsicio “marioneta del acalde”

Samuel Folgueral durante el Pleno extraordinario del martes 22 de junio. / QUINITO

Samuel Folgueral ha emitido un comunicado este miércoles en el que afirma que Olegario Ramón y Tarsicio Carballo “se la han jugado a Ponferrada”. Tal es, a juicio de Folgueral, “la única conclusión que puede extraerse de la patética maniobra”, dice en referencia a la situación vivida este martes en el Pleno, cuando la ausencia de la concejala del PRB María Arias impidió que los partidos de la oposición pudiesen aprobar la supresión de la tasa de basuras y la baja da del IBI. Sin dichas medidas, opinan desde USE Bierzo, “lo único que han conseguido es que la ciudadanía siga pagando dos veces por el mismo servicio”.

Para USE, esa mayor recaudación tiene por objeto financiar “al millón de euros largo de sobrecoste de la operación de marketing del transporte público vamos a tener que sumar una cantidad parecida en lo que va a ser el nuevo contrato-chollo de basuras y a ello añadir el gasto en el engorde de la plantilla municipal, a pesar de que este Ayuntamiento sigue sin expedir licencias. Y algo tiene que dejar el alcalde para, además de adquirir autobuses y camiones para empresas que ya no tienen que utilizar un fondo de inversiones aumentando así su beneficio, comprar alguna voluntad que otra. Los más inocentes pensaban que la dedicación exclusiva del concejal recientemente jubilado iría a engrosar los remanentes de tesorería, pero se diría que ya está adjudicada”, ha dejado dicho Folgueral.

“Vaya por delante que USE Bierzo desea un pronto restablecimiento tanto a la Sra. Arias como a la línea de ADSL de su casa, ya que imaginamos que algún problema técnico ha impedido su participación en un pleno que se ha celebrado de forma telemática durante un año”, afirma Samuel Folgueral, quien ha pedido “explicaciones sobre lo ocurrido ayer” y augura que “con otro gobierno, a partir de 2023, será posible solucionar este problema”.

“Lo que nos gustaría puntualizar es que, en un Pleno en el que la participación del PRB fue una mentira en sí misma, no era necesario añadir más mentiras por mucho que Olegario Ramón las incluyera en la parte del guion que le cedió al Sr. Carballo. Quizá si no hubiese actuado como marioneta del alcalde, o si tuviese algún conocimiento sobre lo ocurrido en los mandatos anteriores o sobre la administración en general, sabría que el IBI fue incluido en el Plan de Ajuste por el gobierno de Carlos López Riesco en 2012. Esa inclusión obligaba a una subida del 2% anual. ¿Sabe lo que hizo el equipo de gobierno de Samuel Folgueral entre 2013 y 2015? No sólo cumplió con el propio Plan de Ajuste reduciendo la deuda municipal, sino que lo hizo sin subir el IBI y, es más, proponiendo una bajada al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Bajada que el siguiente gobierno municipal convirtió en subida con la connivencia de Olegario Ramón. Por cierto, avisamos de que todo lo aquí expuesto tiene soporte documental a disposición de quien lo necesite, lejos de lo que ocurre con el pobre argumentario que ayer exhibió el ya cuatripartito”, concluyen desde USE Bierzo.