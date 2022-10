USE Bierzo acusa al alcalde de manipular a la opinión pública para “cuestionar el trabajo democrático de la oposición”

Samuel Folgueral, en una foto de archivo. / QUINITO

El grupo USE Bierzo ha criticado que “como hemos advertido en otras ocasiones, el equipo de gobierno de Olegario Ramón miente sin tregua. Si tan necesario era aprobar un convenio con la Fundación Naturaleza y Hombre en septiembre, no parece de recibo anunciar en mayo a bombo y platillo la concesión de la subvención como hecho probado. Si, tal y como afirmó el concejal Fernández Robles en el Pleno del pasado viernes, a la mencionada Fundación se le van a abonar cerca de 50.000 euros sólo para ejercer de lobby y es el Ayuntamiento el que va a hacer las contrataciones, no parece que el proyecto corriese un peligro grave por el mero hecho de dejar sobre la mesa el convenio para investigar el proceder de Naturaleza y Hombre. De nuevo la sobreactuación de Olegario Ramón aspira a manipular a la opinión pública para cuestionar el trabajo democrático de la oposición, que no es otro que el de fiscalizar la acción del gobierno y garantizar que el dinero de los impuestos de la ciudadanía está invertido correctamente”, aseguran los de Samuel Folgueral.

“No será el Grupo Municipal USE Bierzo el que cuestione la procedencia de crear un Anillo Verde en Ponferrada, pero no era ni el proyecto ni la subvención de la Fundación Biodiversidad lo que se debatía el pasado viernes por mucho que el alcalde quiera dramatizar llevándolo a esos términos. Lo que se debatía era la conveniencia de firmar un convenio con la Fundación cántabra cuyas actuaciones cuestionó el portavoz del Partido Popular, actuaciones que a nuestro Grupo no le corresponde juzgar”, señalan desde USE Bierzo.

“Lo único cierto es que el punto del Orden del Día rezaba textualmente ‘que corresponde por parte del Ayuntamiento financiar a la Fundación naturaleza y Hombre, los gastos financiables a través del convenio a suscribir que ascenderán a la cantidad de 49.213,75€ en los cuatro años de proyecto (…) El pago de las cantidades resultantes las realizará el Ayuntamiento de Ponferrada’, considera Samuel Folgueral.

“Más allá de lo meramente administrativo, no deja de resultar curioso que el mismo alcalde acabado que ha cerrado el Imfe y celebrado el cierre de las fundaciones de Deportes y Pedro Álvarez Osorio o la empresa mixta Turismo Ponferrada le dé tanta importancia al convenio con una asociación a la que, en palabras del concejal de Medio Ambiente ,’tan solo la tenemos para relacionarse con la Fundación Biodiversidad’. Bien haría, pues, en demostrar un mínimo de transparencia y explicar por qué si las contrataciones las ha de hacer el Ayuntamiento a la Fundación Naturaleza y Hombre es tan urgente pagarle por realizar funciones de lobby. Eran otros tiempos, sin duda, cuando a Olegario Ramón le preocupaba muchísimo la Ley de Contratos y la relación de las fundaciones privadas con la administración. Pero ya se sabe que la hipocresía suele consistir en criticar al prójimo cuando, en el fondo, se está hablando de uno mismo.”, concluye el comunicado de USE Bierzo.