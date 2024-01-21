FOTOGALERÍA | Deportivo-Ponferradina El Bierzo Digital - 21 de enero de 2024 Revive las mejores imágenes del Deportivo-Ponferradina disputado este domingo en el estadio de Riazor de A Coruña con las fotografías de Quinito. Deportivo-Ponferradina. / QUINITODeportivo-Ponferradina. / QUINITODeportivo-Ponferradina. / QUINITODeportivo-Ponferradina. / QUINITODeportivo-Ponferradina. / QUINITODeportivo-Ponferradina. / QUINITODeportivo-Ponferradina. / QUINITODeportivo-Ponferradina. / QUINITODeportivo-Ponferradina. / QUINITODeportivo-Ponferradina. / QUINITODeportivo-Ponferradina. / QUINITODeportivo-Ponferradina. / QUINITOLos jugadores del Deportivo celebran el primer gol del partido ante la Ponferradina. / QUINITODeportivo-Ponferradina. / QUINITODeportivo-Ponferradina. / QUINITODeportivo-Ponferradina. / QUINITODeportivo-Ponferradina. / QUINITODeportivo-Ponferradina. / QUINITODeportivo-Ponferradina. / QUINITODeportivo-Ponferradina. / QUINITODeportivo-Ponferradina. / QUINITODeportivo-Ponferradina. / QUINITODeportivo-Ponferradina. / QUINITODeportivo-Ponferradina. / QUINITODeportivo-Ponferradina. / QUINITODeportivo-Ponferradina. / QUINITODeportivo-Ponferradina. / QUINITODeportivo-Ponferradina. / QUINITODeportivo-Ponferradina. / QUINITODeportivo-Ponferradina. / QUINITODeportivo-Ponferradina. / QUINITODeportivo-Ponferradina. / QUINITODeportivo-Ponferradina. / QUINITODeportivo-Ponferradina. / QUINITODeportivo-Ponferradina. / QUINITOÍñigo Vélez da instrucciones a sus jugadores durante el Deportivo-Ponferradina. / QUINITODeportivo-Ponferradina. / QUINITODeportivo-Ponferradina. / QUINITODeportivo-Ponferradina. / QUINITODeportivo-Ponferradina. / QUINITODeportivo-Ponferradina. / QUINITODeportivo-Ponferradina. / QUINITODeportivo-Ponferradina. / QUINITODeportivo-Ponferradina. / QUINITODeportivo-Ponferradina. / QUINITODeportivo-Ponferradina. / QUINITODeportivo-Ponferradina. / QUINITODeportivo-Ponferradina. / QUINITODeportivo-Ponferradina. / QUINITODeportivo-Ponferradina. / QUINITODeportivo-Ponferradina. / QUINITODeportivo-Ponferradina. / QUINITODeportivo-Ponferradina. / QUINITODeportivo-Ponferradina. / QUINITOLucas marcó de penalti el 2-0 definitivo para el Deportivo. / QUINITODeportivo-Ponferradina. / QUINITODeportivo-Ponferradina. / QUINITODeportivo-Ponferradina. / QUINITODeportivo-Ponferradina. / QUINITODeportivo-Ponferradina. / QUINITODeportivo-Ponferradina. / QUINITODeportivo-Ponferradina. / QUINITODeportivo-Ponferradina. / QUINITODeportivo-Ponferradina. / QUINITODeportivo-Ponferradina. / QUINITODeportivo-Ponferradina. / QUINITODeportivo-Ponferradina. / QUINITODeportivo-Ponferradina. / QUINITODeportivo-Ponferradina. / QUINITODeportivo-Ponferradina. / QUINITO Comparte esto:Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva) Relacionado facebook twitter google+ linkedin email