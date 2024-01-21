Num: 7745 | Domingo 21 de enero de 2024

FOTOGALERÍA | Deportivo-Ponferradina

El Bierzo Digital - 21 de enero de 2024

Revive las mejores imágenes del Deportivo-Ponferradina disputado este domingo en el estadio de Riazor de A Coruña con las fotografías de Quinito.

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