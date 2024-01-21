FOTOGALERÍA | Deportivo-Ponferradina

Revive las mejores imágenes del Deportivo-Ponferradina disputado este domingo en el estadio de Riazor de A Coruña con las fotografías de Quinito.

Deportivo-Ponferradina. / QUINITO Deportivo-Ponferradina. / QUINITO Deportivo-Ponferradina. / QUINITO Deportivo-Ponferradina. / QUINITO Deportivo-Ponferradina. / QUINITO Deportivo-Ponferradina. / QUINITO Deportivo-Ponferradina. / QUINITO Deportivo-Ponferradina. / QUINITO Deportivo-Ponferradina. / QUINITO Deportivo-Ponferradina. / QUINITO Deportivo-Ponferradina. / QUINITO Deportivo-Ponferradina. / QUINITO Los jugadores del Deportivo celebran el primer gol del partido ante la Ponferradina. / QUINITO Deportivo-Ponferradina. / QUINITO Deportivo-Ponferradina. / QUINITO Deportivo-Ponferradina. / QUINITO Deportivo-Ponferradina. / QUINITO Deportivo-Ponferradina. / QUINITO Deportivo-Ponferradina. / QUINITO Deportivo-Ponferradina. / QUINITO Deportivo-Ponferradina. / QUINITO Deportivo-Ponferradina. / QUINITO Deportivo-Ponferradina. / QUINITO Deportivo-Ponferradina. / QUINITO Deportivo-Ponferradina. / QUINITO Deportivo-Ponferradina. / QUINITO Deportivo-Ponferradina. / QUINITO Deportivo-Ponferradina. / QUINITO Deportivo-Ponferradina. / QUINITO Deportivo-Ponferradina. / QUINITO Deportivo-Ponferradina. / QUINITO Deportivo-Ponferradina. / QUINITO Deportivo-Ponferradina. / QUINITO Deportivo-Ponferradina. / QUINITO Deportivo-Ponferradina. / QUINITO Íñigo Vélez da instrucciones a sus jugadores durante el Deportivo-Ponferradina. / QUINITO Deportivo-Ponferradina. / QUINITO Deportivo-Ponferradina. / QUINITO Deportivo-Ponferradina. / QUINITO Deportivo-Ponferradina. / QUINITO Deportivo-Ponferradina. / QUINITO Deportivo-Ponferradina. / QUINITO Deportivo-Ponferradina. / QUINITO Deportivo-Ponferradina. / QUINITO Deportivo-Ponferradina. / QUINITO Deportivo-Ponferradina. / QUINITO Deportivo-Ponferradina. / QUINITO Deportivo-Ponferradina. / QUINITO Deportivo-Ponferradina. / QUINITO Deportivo-Ponferradina. / QUINITO Deportivo-Ponferradina. / QUINITO Deportivo-Ponferradina. / QUINITO Deportivo-Ponferradina. / QUINITO Deportivo-Ponferradina. / QUINITO Lucas marcó de penalti el 2-0 definitivo para el Deportivo. / QUINITO Deportivo-Ponferradina. / QUINITO Deportivo-Ponferradina. / QUINITO Deportivo-Ponferradina. / QUINITO Deportivo-Ponferradina. / QUINITO Deportivo-Ponferradina. / QUINITO Deportivo-Ponferradina. / QUINITO Deportivo-Ponferradina. / QUINITO Deportivo-Ponferradina. / QUINITO Deportivo-Ponferradina. / QUINITO Deportivo-Ponferradina. / QUINITO Deportivo-Ponferradina. / QUINITO Deportivo-Ponferradina. / QUINITO Deportivo-Ponferradina. / QUINITO Deportivo-Ponferradina. / QUINITO Deportivo-Ponferradina. / QUINITO