FOTOGALERÍA | Ponferradina-Alavés El Bierzo Digital - 18 de marzo de 2023 Disfruta de las mejores imágenes del Ponferradina-Alavés disputado este sábado, 18 de marzo, en El Toralín gracias a las fotografías de Quinito. Ponferradina-Alavés. / QUINITOPonferradina-Alavés. / QUINITOPonferradina-Alavés. / QUINITOPonferradina-Alavés. / QUINITOPonferradina-Alavés. / QUINITOPonferradina-Alavés. / QUINITOPonferradina-Alavés. / QUINITOPonferradina-Alavés. / QUINITOPonferradina-Alavés. / QUINITOPonferradina-Alavés. / QUINITOPonferradina-Alavés. / QUINITOPonferradina-Alavés. / QUINITOPonferradina-Alavés. / QUINITOPonferradina-Alavés. / QUINITOPonferradina-Alavés. / QUINITOPonferradina-Alavés. / QUINITOPonferradina-Alavés. / QUINITOPonferradina-Alavés. / QUINITODavid Gallego, en el banquillo de El Toralín. / QUINITOPonferradina-Alavés. / QUINITOPonferradina-Alavés. / QUINITOPonferradina-Alavés. / QUINITOPonferradina-Alavés. / QUINITOPonferradina-Alavés. / QUINITOPonferradina-Alavés. / QUINITOPonferradina-Alavés. / QUINITOAmir fue decisivo con sus intervenciones. / QUINITOPonferradina-Alavés. / QUINITOPonferradina-Alavés. / QUINITOPonferradina-Alavés. / QUINITOPonferradina-Alavés. / QUINITOPonferradina-Alavés. / QUINITOPonferradina-Alavés. / QUINITOPonferradina-Alavés. / QUINITOPonferradina-Alavés. / QUINITOPonferradina-Alavés. / QUINITOPonferradina-Alavés. / QUINITOHugo Vallejo celebra el gol de la victoria. / QUINITOPonferradina-Alavés. / QUINITO Imprime este artículoComparte esto:Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva) Relacionado facebook twitter google+ linkedin email