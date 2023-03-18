FOTOGALERÍA | Ponferradina-Alavés

Disfruta de las mejores imágenes del Ponferradina-Alavés disputado este sábado, 18 de marzo, en El Toralín gracias a las fotografías de Quinito.

Ponferradina-Alavés. / QUINITO Ponferradina-Alavés. / QUINITO Ponferradina-Alavés. / QUINITO Ponferradina-Alavés. / QUINITO Ponferradina-Alavés. / QUINITO Ponferradina-Alavés. / QUINITO Ponferradina-Alavés. / QUINITO Ponferradina-Alavés. / QUINITO Ponferradina-Alavés. / QUINITO Ponferradina-Alavés. / QUINITO Ponferradina-Alavés. / QUINITO Ponferradina-Alavés. / QUINITO Ponferradina-Alavés. / QUINITO Ponferradina-Alavés. / QUINITO Ponferradina-Alavés. / QUINITO Ponferradina-Alavés. / QUINITO Ponferradina-Alavés. / QUINITO Ponferradina-Alavés. / QUINITO David Gallego, en el banquillo de El Toralín. / QUINITO Ponferradina-Alavés. / QUINITO Ponferradina-Alavés. / QUINITO Ponferradina-Alavés. / QUINITO Ponferradina-Alavés. / QUINITO Ponferradina-Alavés. / QUINITO Ponferradina-Alavés. / QUINITO Ponferradina-Alavés. / QUINITO Amir fue decisivo con sus intervenciones. / QUINITO Ponferradina-Alavés. / QUINITO Ponferradina-Alavés. / QUINITO Ponferradina-Alavés. / QUINITO Ponferradina-Alavés. / QUINITO Ponferradina-Alavés. / QUINITO Ponferradina-Alavés. / QUINITO Ponferradina-Alavés. / QUINITO Ponferradina-Alavés. / QUINITO Ponferradina-Alavés. / QUINITO Ponferradina-Alavés. / QUINITO Hugo Vallejo celebra el gol de la victoria. / QUINITO Ponferradina-Alavés. / QUINITO