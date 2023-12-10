FOTOGALERÍA | Ponferradina-Cornellà El Bierzo Digital - 10 de diciembre de 2023 Revive los mejores momentos del Ponferradina-Cornellà disputado este domingo, 10 de diciembre, en el estadio municipal de El Toralín. Fotografías de Quinito Derik Lacerda estuvo en El Toralín tras finalizar su cesión en el Cuiabá brasileño. / QUINITOPonferradina-Cornellà. / QUINITOPonferradina-Cornellà. / QUINITOPonferradina-Cornellà. / QUINITOPonferradina-Cornellà. / QUINITOÍñigo Vélez y Gonzalo Riutort conversan antes del partido. / QUINITOPonferradina-Cornellà. / QUINITOPonferradina-Cornellà. / QUINITOPonferradina-Cornellà. / QUINITOPonferradina-Cornellà. / QUINITOPonferradina-Cornellà. / QUINITOPonferradina-Cornellà. / QUINITOPonferradina-Cornellà. / QUINITOPonferradina-Cornellà. / QUINITOPonferradina-Cornellà. / QUINITOPonferradina-Cornellà. / QUINITOPonferradina-Cornellà. / QUINITOPonferradina-Cornellà. / QUINITOPonferradina-Cornellà. / QUINITOPonferradina-Cornellà. / QUINITOPonferradina-Cornellà. / QUINITOPonferradina-Cornellà. / QUINITOPonferradina-Cornellà. / QUINITOPonferradina-Cornellà. / QUINITOPonferradina-Cornellà. / QUINITOPonferradina-Cornellà. / QUINITOYuri celebra el gol de la victoria ante el Cornellà. / QUINITOPonferradina-Cornellà. / QUINITOPonferradina-Cornellà. / QUINITOPonferradina-Cornellà. / QUINITOPonferradina-Cornellà. / QUINITOPonferradina-Cornellà. / QUINITOPonferradina-Cornellà. / QUINITOPonferradina-Cornellà. / QUINITOPonferradina-Cornellà. / QUINITOPonferradina-Cornellà. / QUINITOPonferradina-Cornellà. / QUINITOPonferradina-Cornellà. / QUINITOPonferradina-Cornellà. / QUINITOPonferradina-Cornellà. / QUINITO Comparte esto:Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva) Relacionado facebook twitter google+ linkedin email