Num: 7703 | Domingo 10 de diciembre de 2023

FOTOGALERÍA | Ponferradina-Cornellà

El Bierzo Digital - 10 de diciembre de 2023

Revive los mejores momentos del Ponferradina-Cornellà disputado este domingo, 10 de diciembre, en el estadio municipal de El Toralín.

Fotografías de Quinito

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