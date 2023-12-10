FOTOGALERÍA | Ponferradina-Cornellà

Revive los mejores momentos del Ponferradina-Cornellà disputado este domingo, 10 de diciembre, en el estadio municipal de El Toralín.

Fotografías de Quinito

Derik Lacerda estuvo en El Toralín tras finalizar su cesión en el Cuiabá brasileño. / QUINITO Ponferradina-Cornellà. / QUINITO Ponferradina-Cornellà. / QUINITO Ponferradina-Cornellà. / QUINITO Ponferradina-Cornellà. / QUINITO Íñigo Vélez y Gonzalo Riutort conversan antes del partido. / QUINITO Ponferradina-Cornellà. / QUINITO Ponferradina-Cornellà. / QUINITO Ponferradina-Cornellà. / QUINITO Ponferradina-Cornellà. / QUINITO Ponferradina-Cornellà. / QUINITO Ponferradina-Cornellà. / QUINITO Ponferradina-Cornellà. / QUINITO Ponferradina-Cornellà. / QUINITO Ponferradina-Cornellà. / QUINITO Ponferradina-Cornellà. / QUINITO Ponferradina-Cornellà. / QUINITO Ponferradina-Cornellà. / QUINITO Ponferradina-Cornellà. / QUINITO Ponferradina-Cornellà. / QUINITO Ponferradina-Cornellà. / QUINITO Ponferradina-Cornellà. / QUINITO Ponferradina-Cornellà. / QUINITO Ponferradina-Cornellà. / QUINITO Ponferradina-Cornellà. / QUINITO Ponferradina-Cornellà. / QUINITO Yuri celebra el gol de la victoria ante el Cornellà. / QUINITO Ponferradina-Cornellà. / QUINITO Ponferradina-Cornellà. / QUINITO Ponferradina-Cornellà. / QUINITO Ponferradina-Cornellà. / QUINITO Ponferradina-Cornellà. / QUINITO Ponferradina-Cornellà. / QUINITO Ponferradina-Cornellà. / QUINITO Ponferradina-Cornellà. / QUINITO Ponferradina-Cornellà. / QUINITO Ponferradina-Cornellà. / QUINITO Ponferradina-Cornellà. / QUINITO Ponferradina-Cornellà. / QUINITO Ponferradina-Cornellà. / QUINITO