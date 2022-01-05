Num: 6998 | Martes 5 de enero de 2022
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FOTOGALERÍA | Ponferradina-Espanyol. Copa del Rey

El Bierzo Digital - 5 de enero de 2022

Revive los mejores momentos del Ponferradina-Espanyol de dieciseisavos de final de la Copa del Rey disputado este 4 de enero en El Toralín.

Fotos de Quinito

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