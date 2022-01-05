FOTOGALERÍA | Ponferradina-Espanyol. Copa del Rey El Bierzo Digital - 5 de enero de 2022 Revive los mejores momentos del Ponferradina-Espanyol de dieciseisavos de final de la Copa del Rey disputado este 4 de enero en El Toralín. Fotos de Quinito La Ponferradina quedó apeada de la Copa del Rey en la tanda de penaltis. / QUINITOPonferradina-Espanyol. / QUINITOPonferradina-Espanyol. / QUINITOPonferradina-Espanyol. / QUINITOPonferradina-Espanyol. / QUINITOPonferradina-Espanyol. / QUINITOPonferradina-Espanyol. / QUINITOPonferradina-Espanyol. / QUINITOYuri celebra el gol del empate. / QUINITOPonferradina-Espanyol. / QUINITOPonferradina-Espanyol. / QUINITOPonferradina-Espanyol. / QUINITOPonferradina-Espanyol. / QUINITOPonferradina-Espanyol. / QUINITOPonferradina-Espanyol. / QUINITOPonferradina-Espanyol. / QUINITOPonferradina-Espanyol. / QUINITOPonferradina-Espanyol. / QUINITOPonferradina-Espanyol. / QUINITOPonferradina-Espanyol. / QUINITOPonferradina-Espanyol. / QUINITOPonferradina-Espanyol. / QUINITOPonferradina-Espanyol. / QUINITOPonferradina-Espanyol. / QUINITOPonferradina-Espanyol. / QUINITOPonferradina-Espanyol. / QUINITO Imprime este artículoComparte esto:Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)Haz clic para enviar por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva) facebook twitter google+ linkedin email