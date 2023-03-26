FOTOGALERÍA | Ponferradina-Mirandés

Revive los mejores momentos del Ponferradina-Mirandés disputado este domingo, 26 de marzo, en El Toralín desde la cámara de Quinito.

Ponferradina-Mirandés. / QUINITO Ponferradina-Mirandés. / QUINITO Ponferradina-Mirandés. / QUINITO Ponferradina-Mirandés. / QUINITO Ponferradina-Mirandés. / QUINITO Ponferradina-Mirandés. / QUINITO Ponferradina-Mirandés. / QUINITO Ponferradina-Mirandés. / QUINITO Ponferradina-Mirandés. / QUINITO Ponferradina-Mirandés. / QUINITO Ponferradina-Mirandés. / QUINITO Ponferradina-Mirandés. / QUINITO Ponferradina-Mirandés. / QUINITO Ponferradina-Mirandés. / QUINITO Ponferradina-Mirandés. / QUINITO Ponferradina-Mirandés. / QUINITO Ponferradina-Mirandés. / QUINITO Ponferradina-Mirandés. / QUINITO Ponferradina-Mirandés. / QUINITO Ponferradina-Mirandés. / QUINITO Ponferradina-Mirandés. / QUINITO Ponferradina-Mirandés. / QUINITO Ponferradina-Mirandés. / QUINITO Ponferradina-Mirandés. / QUINITO Ponferradina-Mirandés. / QUINITO Ponferradina-Mirandés. / QUINITO