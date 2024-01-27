Num: 7751 | Sábado 27 de enero de 2024

FOTOGALERÍA | Ponferradina-Sestao River

El Bierzo Digital - 27 de enero de 2024

Disfruta de las mejores imágenes del Ponferradina-Sestao River jugado este sábado, 27 de enero, en el estadio de El Toralín.

Fotografías de Quinito

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