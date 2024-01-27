FOTOGALERÍA | Ponferradina-Sestao River El Bierzo Digital - 27 de enero de 2024 Disfruta de las mejores imágenes del Ponferradina-Sestao River jugado este sábado, 27 de enero, en el estadio de El Toralín. Fotografías de Quinito Gaizka abrió el marcador para el Sestao River en la primera parte. / QUINITOPonferradina-Sestao River. / QUINITOPonferradina-Sestao River. / QUINITODacosta salvó los muebles para la Deportiva en el minuto 82. / QUINITOPonferradina-Sestao River. / QUINITOPonferradina-Sestao River. / QUINITOPonferradina-Sestao River. / QUINITOPonferradina-Sestao River. / QUINITOPonferradina-Sestao River. / QUINITOPonferradina-Sestao River. / QUINITOPonferradina-Sestao River. / QUINITOPonferradina-Sestao River. / QUINITOPonferradina-Sestao River. / QUINITOPonferradina-Sestao River. / QUINITOPonferradina-Sestao River. / QUINITOPonferradina-Sestao River. / QUINITOPonferradina-Sestao River. / QUINITOPonferradina-Sestao River. / QUINITOPonferradina-Sestao River. / QUINITOPonferradina-Sestao River. / QUINITOPonferradina-Sestao River. / QUINITOPonferradina-Sestao River. / QUINITOPonferradina-Sestao River. / QUINITOPonferradina-Sestao River. / QUINITOPonferradina-Sestao River. / QUINITOPonferradina-Sestao River. / QUINITOPonferradina-Sestao River. / QUINITOPonferradina-Sestao River. / QUINITOPonferradina-Sestao River. / QUINITOPonferradina-Sestao River. / QUINITOPonferradina-Sestao River. / QUINITOPonferradina-Sestao River. / QUINITOPonferradina-Sestao River. / QUINITOPonferradina-Sestao River. / QUINITODacosta igualó en el 82 para la Ponferradina. / QUINITO Comparte esto:Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva) Relacionado facebook twitter google+ linkedin email