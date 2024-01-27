FOTOGALERÍA | Ponferradina-Sestao River

Disfruta de las mejores imágenes del Ponferradina-Sestao River jugado este sábado, 27 de enero, en el estadio de El Toralín.

Fotografías de Quinito

Gaizka abrió el marcador para el Sestao River en la primera parte. / QUINITO Ponferradina-Sestao River. / QUINITO Ponferradina-Sestao River. / QUINITO Dacosta salvó los muebles para la Deportiva en el minuto 82. / QUINITO Ponferradina-Sestao River. / QUINITO Ponferradina-Sestao River. / QUINITO Ponferradina-Sestao River. / QUINITO Ponferradina-Sestao River. / QUINITO Ponferradina-Sestao River. / QUINITO Ponferradina-Sestao River. / QUINITO Ponferradina-Sestao River. / QUINITO Ponferradina-Sestao River. / QUINITO Ponferradina-Sestao River. / QUINITO Ponferradina-Sestao River. / QUINITO Ponferradina-Sestao River. / QUINITO Ponferradina-Sestao River. / QUINITO Ponferradina-Sestao River. / QUINITO Ponferradina-Sestao River. / QUINITO Ponferradina-Sestao River. / QUINITO Ponferradina-Sestao River. / QUINITO Ponferradina-Sestao River. / QUINITO Ponferradina-Sestao River. / QUINITO Ponferradina-Sestao River. / QUINITO Ponferradina-Sestao River. / QUINITO Ponferradina-Sestao River. / QUINITO Ponferradina-Sestao River. / QUINITO Ponferradina-Sestao River. / QUINITO Ponferradina-Sestao River. / QUINITO Ponferradina-Sestao River. / QUINITO Ponferradina-Sestao River. / QUINITO Ponferradina-Sestao River. / QUINITO Ponferradina-Sestao River. / QUINITO Ponferradina-Sestao River. / QUINITO Ponferradina-Sestao River. / QUINITO Dacosta igualó en el 82 para la Ponferradina. / QUINITO