FOTOGALERÍA | Ponferradina-Teruel 25 May 2024 - 20:48 Compartir en Facebook Compartir en X (Twitter) Compartir en LinkedIn Compartir en WhatsApp Compartir en Telegram Compartir en Email Revive los mejores momentos del Ponferradina-Teruel de la trigésima octava y última jornada de Liga en el grupo 1 de Primera RFEF disputado este sábado, 25 de mayo, en el estadio de El Toralín. Fotografías de Quinito Ponferradina-Teruel. / QUINITOPonferradina-Teruel. / QUINITOPonferradina-Teruel. / QUINITOPonferradina-Teruel. / QUINITOPonferradina-Teruel. / QUINITOPonferradina-Teruel. / QUINITOPonferradina-Teruel. / QUINITOPonferradina-Teruel. / QUINITOPonferradina-Teruel. / QUINITOPonferradina-Teruel. / QUINITOPonferradina-Teruel. / QUINITOPonferradina-Teruel. / QUINITOPonferradina-Teruel. / QUINITOPonferradina-Teruel. / QUINITOPonferradina-Teruel. / QUINITOPonferradina-Teruel. / QUINITOPonferradina-Teruel. / QUINITOYeray celebra el gol que abría el marcador en El Toralín. / QUINITOPonferradina-Teruel. / QUINITOPonferradina-Teruel. / QUINITOPonferradina-Teruel. / QUINITOPonferradina-Teruel. / QUINITOPonferradina-Teruel. / QUINITOPonferradina-Teruel. / QUINITOJuanfran, en el banquillo de El Toralín durante el Ponferradina-Teruel. / QUINITOPonferradina-Teruel. / QUINITOPonferradina-Teruel. / QUINITOPonferradina-Teruel. / QUINITOPonferradina-Teruel. / QUINITOPonferradina-Teruel. / QUINITOPonferradina-Teruel. / QUINITOPonferradina-Teruel. / QUINITOPonferradina-Teruel. / QUINITOPonferradina-Teruel. / QUINITOPonferradina-Teruel. / QUINITOPonferradina-Teruel. / QUINITOPonferradina-Teruel. / QUINITOPonferradina-Teruel. / QUINITOPonferradina-Teruel. / QUINITOPonferradina-Teruel. / QUINITOPonferradina-Teruel. / QUINITOPonferradina-Teruel. / QUINITOPonferradina-Teruel. / QUINITOPonferradina-Teruel. / QUINITOPonferradina-Teruel. / QUINITOPonferradina-Teruel. / QUINITOPonferradina-Teruel. / QUINITOPonferradina-Teruel. / QUINITOLos jugadores de la Deportiva celebraron la clasificación para el playoff tras el partido. / QUINITO Relacionado Compartir en Facebook Compartir en X (Twitter) Compartir en LinkedIn Compartir en WhatsApp Compartir en Telegram Compartir en Email Deja una respuesta Cancelar la respuestaTu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Δ Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.