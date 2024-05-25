FOTOGALERÍA | Ponferradina-Teruel


Revive los mejores momentos del Ponferradina-Teruel de la trigésima octava y última jornada de Liga en el grupo 1 de Primera RFEF disputado este sábado, 25 de mayo, en el estadio de El Toralín.

Fotografías de Quinito


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