FOTOGALERÍA | Ponferradina-Teruel

Revive los mejores momentos del Ponferradina-Teruel de la trigésima octava y última jornada de Liga en el grupo 1 de Primera RFEF disputado este sábado, 25 de mayo, en el estadio de El Toralín.

Fotografías de Quinito





Ponferradina-Teruel. / QUINITO Ponferradina-Teruel. / QUINITO Ponferradina-Teruel. / QUINITO Ponferradina-Teruel. / QUINITO Ponferradina-Teruel. / QUINITO Ponferradina-Teruel. / QUINITO Ponferradina-Teruel. / QUINITO Ponferradina-Teruel. / QUINITO Ponferradina-Teruel. / QUINITO Ponferradina-Teruel. / QUINITO Ponferradina-Teruel. / QUINITO Ponferradina-Teruel. / QUINITO Ponferradina-Teruel. / QUINITO Ponferradina-Teruel. / QUINITO Ponferradina-Teruel. / QUINITO Ponferradina-Teruel. / QUINITO Ponferradina-Teruel. / QUINITO Yeray celebra el gol que abría el marcador en El Toralín. / QUINITO Ponferradina-Teruel. / QUINITO Ponferradina-Teruel. / QUINITO Ponferradina-Teruel. / QUINITO Ponferradina-Teruel. / QUINITO Ponferradina-Teruel. / QUINITO Ponferradina-Teruel. / QUINITO Juanfran, en el banquillo de El Toralín durante el Ponferradina-Teruel. / QUINITO Ponferradina-Teruel. / QUINITO Ponferradina-Teruel. / QUINITO Ponferradina-Teruel. / QUINITO Ponferradina-Teruel. / QUINITO Ponferradina-Teruel. / QUINITO Ponferradina-Teruel. / QUINITO Ponferradina-Teruel. / QUINITO Ponferradina-Teruel. / QUINITO Ponferradina-Teruel. / QUINITO Ponferradina-Teruel. / QUINITO Ponferradina-Teruel. / QUINITO Ponferradina-Teruel. / QUINITO Ponferradina-Teruel. / QUINITO Ponferradina-Teruel. / QUINITO Ponferradina-Teruel. / QUINITO Ponferradina-Teruel. / QUINITO Ponferradina-Teruel. / QUINITO Ponferradina-Teruel. / QUINITO Ponferradina-Teruel. / QUINITO Ponferradina-Teruel. / QUINITO Ponferradina-Teruel. / QUINITO Ponferradina-Teruel. / QUINITO Ponferradina-Teruel. / QUINITO Los jugadores de la Deportiva celebraron la clasificación para el playoff tras el partido. / QUINITO