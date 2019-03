Fotografías Alto Sil

Quiero hacerme eco de la censura que hemos recibido aquellas personas que hemos reivindicado que el ayto y los dos organizadores torenieses de la asociación Asociación de Fotografía del Sil (Afotos), han representado en el cartel de la mujer trabajadora tan solo mujeres trabajadoras asalariadas y ninguna mujer trabajadora sin salario fuera de casa, que fuese tan solo ama de casa. Para más inri en el post colgado en el ayto de Toreno se nos han borrado y censurado comentarios cuando algunas personas nos hicimos eco de que echábamos en falta mujeres trabajadoras no asalariadas en esa asociación recibiendo hasta cyberbulling por parte de la Novia de uno de los organizadores ( Madgalena López Vazquez ) Conocida por manipular políticamente todo y mano derecha de Pedro Muñoz Fernández. Pd. Los organizadores son daniel Osorio y José Pablo (y no tan siquiera miembros de la asociación están de acuerdo con lo que han plasmado y alguno hasta ha dado la cara. Roberto vega, que no tiene que ver con ese trabajo mal realizado y está en desacuerdo con la mala representación de el cartel y la exposición, y por ende ha brindado a título personal su tiempo para enmendar el error de otros ) El día de la mujer no solo representa a la mujer asalariada, representa a toda aquella mujer q trabaja aunq no perciba salario alguno. Y se ha hecho un trato vejatorio y de discriminación hacia ese colectivo. Inés C. Colinas.