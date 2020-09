Francisco Igea: “Tenemos 560 respiradores dispuestos a ser usados pero no los intensivistas necesarios”

El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, visitó el Consejo Consultivo, donde se encontró con el expresidente Herrera / Ical

El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, expresó este lunes la “preocupación” del Gobierno autonómico ante la evolución de la segunda oleada de la pandemia de coronavirus, especialmente por lo que se refiere a “que la respuesta sea suficiente” y aseguró que “trabajamos para mejorar nuestras capacidades”. En este contexto, destacó el “esfuerzo importante” realizado por la Comunidad autónoma, aunque puso como ejemplo descriptivo de la situación actual la falta de personal en determinadas áreas. “Aún tenemos 50 respiradores dispuestos a ser usados pero no los intensivistas que son necesarios porque eso no sale de la noche a la mañana”, indicó.

“Nos preocupan no las camas ni los medios materiales, sino nuestros profesionales que están muy cansados tras meses y meses de un trabajo durísimo. Nuestra ambición es para el crecimiento de la segunda ola para que no acabe de agotar a quienes llevan mucho tiempo de trabajo durísimo, que no se puede extender más allá de lo humanamente soportable”, rubricó

Francisco Igea aseguró que hay un “refuerzo importante” en camas de UCI, que se habrán incrementado un 50 por ciento” para el próximo mes, y valoró la mejora en la capacidad diagnóstica y de personal. “Estamos haciendo casi 8.000 PCR, hemos reforzado la capacidad en los hospitales y contratando casi 3.000 personas en Atención Primaria. Tenemos las bolsas, prácticamente, esquilmadas. La Comunidad ha hecho u esfuerzo importante”, insistió.

El vicepresidente de la Junta, consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior y portavoz hizo estas declaraciones en el Consejo Consultivo de Castilla y León, en la capital zamorana, tras mantener un encuentro con el presidente de la Institución, Agustín Sánchez.

En la visita, también se reunió con los consejeros Juan Vicente Herrera, Francisco Ramos y María del Valle, dentro de una ronda de encuentros con los máximos responsables de las instituciones propias de la Comunidad que emprendió hoy.

Igea Arisqueta reconoció que la tendencia que sigue la pandemia de coronavirus en Zamora fue “mejor que en otras provincias” hasta las últimas semanas pero que es “preocupante” el incremento detectado. “Nos preocupa mucho la tendencia en toda la Comunidad autónoma”, rubricó. “Era, en cierto modo, previsible porque el virus no había desaparecido y, cuanta más movilidad, más crecimiento y así está sucediendo. Estamos siguiendo en cada zona de salud los casos y los datos son preocupantes”, añadió.

Pesquera de Duero

Por lo que se refiere a las medidas preventivas sanitarias para la contención de la COVID-19 en el municipio de Pesquera de Duero (Valladolid), Francisco Igea recordó que, “desde hoy, todas las decisiones van directamente al Tribunal Superior de Justicia porque ha cambiado la norma en el conjunto de la nación para evitar la diferencia de resoluciones, aplicando los mismos criterios” y apostilló: “Proponemos las medidas y si la Justicia entiende que debemos replantearlas, lo volvemos a hacer. Cuando se publica la orden, entra en funcionamiento pero necesita la ratificación. Todas las órdenes de confinamiento, salvo la primera, entran en vigor desde su publicación en el BOCyL, a la espera de ser ratificadas por el organismo judicial correspondiente”.