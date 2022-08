Francisco Javier Gay Alcain, nuevo vicario general de la Diócesis de Astorga

Capilla del Palacio Episcopal de Astorga. / rottodigital

El Obispo de la Diócesis de Astorga, don Jesús Fernández González, ha realizado este 1 de agosto una serie de nombramientos. Estos, que se indican a continuación, se harán efectivos el próximo 2 de septiembre de este año. En cuanto a los cargos parroquiales, deberán tomar posesión antes del día 15 de septiembre.

Diocesanos

Consejo Episcopal y Arciprestes (tomarán posesión el 2 de septiembre)

Vicario General: Francisco Javier Gay Alcain

Vicario de Pastoral: José Manuel Carrasco Pascual

Canciller Secretario General: Carlos Hernández Prieto

Arcipreste de Astorga: Jerónimo Martínez Franco Arcipreste del Bierzo: Herminio González Martínez Arcipreste de Galicia: Juan José Prieto Villoria Arcipreste de Zamora: Agustín Rubio Huerga

Renovaciones y otros cargos diocesanos

Vicearcipreste de Astorga: José Ignacio Franco Quintanilla

Vicearcipreste del Bierzo: Eduardo José del Valle Iglesias

Vicearcipreste de Galicia: Jesús Álvarez Álvarez

Vicearcipreste de Zamora: Santiago Fernández Castellanos

Vicario Judicial (renovación): Mario González Martínez

Vicecanciller y Notaria (renovación): Purificación Arce Alonso Director del Colegio “Pablo VI”: José Fernández de Abajo

Director Espiritual del Seminario de Astorga: Carlos Hernández Prieto

Unidad Pastoral de Astorga

José Luis Castro Pérez: Párroco de Santa Marta, Piedralba, Morales del Arcediano, Oteruelo de la Val- duerna, Santiago Millas y Curillas. Capellán del Convento de Sancti Spiritus.

Blas Miguélez Vara: Párroco de San Pedro de Rectivía, Valdeviejas, Murias de Rechivaldo, Castrillo de los Polvazares y Santa Catalina de Somoza.

Francisco Javier Gay Alcain: Párroco de San Andrés Apóstol.

Enrique Martínez Prieto: Rector del Santuario de Fátima.

Carlos Hernández Prieto: Párroco de Boisán, Busnadiego, Chana de Somoza, Filiel, Lucillo de Somoza, Molinaferrera, Piedras Albas, Pobladura de la Sierra, Quintanilla de Somoza, Santa Colomba de Somoza, Tabladillo, Valdemanzanas, Villalibre de Somoza y Villar de Ciervos.

P. Juan Antonio Torres Prieto (OSB): Párroco de Andiñuela, El Ganso, La Maluenga, Murias de Pedredo, Pedredo, Rabanal del Camino, Rabanal Viejo, San Martín del Agostedo, Santa Marina de Somoza y Turien- zo de los Caballeros.

Unidad Pastoral de La Bañeza

José Domínguez San Martín: Párroco de Herreros de Jamuz, Jiménez de Jamuz, Palacios de Jamuz, Quin- tana y Congosto, Quintanilla de Flórez, San Esteban de Nogales, Tabuyuelo de Jamuz y Torneros de Jamuz. P. Ángel Domingo Crespo Ballesteros (HAM): Párroco de Altobar de la Encomienda, Genestacio de la Vega, La Nora del Río, Navianos de la Vega, Valcabado del Páramo y San Adrián del Valle.

Jesús Prieto Pernía: Párroco de Baíllo, Castrillo de Cabrera, Castrohinojo, Corporales, Cunas, Encinedo, Forna, Iruela, La Baña, La Cuesta, Losadilla, Manzaneda de Cabrera, Marrubio, Noceda de Cabrera, Nogar, Odollo, Pozos, Quintanilla de Losada (Ambasaguas), Quintanilla de Yuso, Robledo de Losada, Saceda, San- ta Eulalia de Cabrera, Trabazos, Truchas, Truchillas, Valdavido, Villar del Monte y Villarino de Cabrera.

Unidad Pastoral del Órbigo

Francisco Ignacio Calzado García: Párroco de Antoñán del Valle, Benavides de Órbigo, Quintanilla del Monte, Quintanilla del Valle (Vega de Antoñan), Riofrío de Órbigo, Ferreras de Cepeda y Morriondo. Ramiro Fernández Miranda: Párroco de Armellada, Gavilanes, Palazuelo de Órbigo, Santa Marina del Rey, Sardonedo, Turcia y Villamor de Órbigo.

Manuel González Rodríguez: Párroco de Hospital de Órbigo, Moral de Órbigo, Puente de Órbigo y San Feliz de Órbigo (Gualtares).

P. Rodrigo Alejandro Cifuentes Belmar (Opraem), Patricio Domingo Salinas Ibarra y Juan Carlos Díaz Ce- lis: Párrocos “in solidum” de Bustillo del Páramo, Matalobos del Páramo, Posadilla de la Vega, San Cristó- bal de la Polantera, San Félix de la Vega, San Román el Antiguo (Matilla de la Vega, Seisón de la Vega, Ve- guellina de Fondo y Villamediana de la Vega), Santibáñez de la Isla, Villagarcía de la Vega, Villavante, Vi- llarnera de la Vega y Villoria de Órbigo.

Etelvino Baños Herrero: Párroco de Estébanez de la Calzada, Santibáñez de Valdeiglesias, Veguellina de Órbigo – El Carmen, Veguellina de Órbigo – San Juan Evangelista y Villares de Órbigo.

Unidad Pastoral de O Barco

Cristopher José Vásquez: Párroco de Benuza, Castroquilame, Llamas de Cabrera, Lomba de Cabrera, Par- dollán, Pombriego, Puente de Domingo Flórez, Quereño, Robledo de Sobrecastro, Salas de la Ribera, San Pedro de Trones, Santalavilla, Sigüeya, Silván, Sotillo de Cabrera, Vega de Yeres, Vilar de Silva, Yebra, Ye- res.

Javier Calvo Prada: Párroco de Alixo (San Martiño), Arcos de Valdeorras, Arnado de Valdeorras, Cande- da de Domiz, Cernego (O Robledo), Cesures (Vales), Correxais, Domiz, Fervenza, Millarouso (Raxoá y San- turxo), San Miguel de Outeiro, Santa Mariña do Monte (O Meiral), Santigoso (Soulecín), Valencia do Sil (Penouta), Vilamartín de Valdeorras (O Mazo), Vilariño de Valdeorras (Castro) y Viloira (Coedo).

Daniel Pérez Quintela: Párroco de A Portela do Córgomo (Baxeles), A Veiga de Cascallá, O Barrio de Cas- callá (O Castelo), Biobra, Córgomo, Covas, Forcadela (Nogaledo), O Porto y Real, O Robledo da Lastra, Ou- lego, Rubiá (O Val, Reporicelo y Trambasaugas), San Vicente de Leira y Vilanova de Valdeorras.

Unidad Pastoral de Los Valles

Coordinador de la Unidad Pastoral: Miguel Hernández Rodríguez

Baltasar Villalón Carbajo: Párroco de Abraveses de Tera, Aguilar de Tera, Arcos de la Polvorosa, Colinas de Trasmonte, Micereces de Tera, Milles de la Polvorosa, Mózar, Santa Colomba de las Monjas, Santa Cris- tina de la Polvorosa, Vecilla de Trasmonte y Villanázar.

Miguel Hernández Rodríguez: Párroco de Ayoó de Vidriales, Bercianos de Vidriales, Brime de Sog, Brime de Urz, Carracedo de Vidriales, Cunquilla de Vidriales, Fuente Encalada, Granucillo, Grijalba de Vidriales, Moratones, Pozuelo de Vidriales, Rosinos de Vidriales, San Pedro de Ceque, San Pedro de la Viña, Santibá- ñez de Vidriales, Tardemézar y Villageriz.

José María Vecillas Cabello: Párroco de Alcubilla de Nogales, Arrabalde, Coomonte, Fresno de la Polvo- rosa, La Torre del Valle, Maire de Castroponce, Manganeses de la Polvorosa, Morales del Rey, Paladinos del Valle, Pobladura del Valle, Quintanilla de Urz, Quiruelas de Vidriales San Román del Valle, Santa María de la Vega, Vecilla de la Polvorosa, Villabrázaro y Villaferrueña.

Raúl Vega Cordero: Párroco de Cabañas de Tera, Calzada de Tera, Calzadilla de Tera, Camarzana de Te- ra, Junquera de Tera, Melgar de Tera, Milla de Tera, Olleros de Tera, Pumarejo de Tera, San Juanico el Nuevo, Santibáñez de Tera, Sitrama de Tera, Vega de Tera y Villar de Farfón.

Samuel Pérez Prieto: Párroco de Escober de Tábara, Faramontanos de Tábara, Ferreruela de Tábara, Moreruela de Tábara, Pozuelo de Tábara, San Martín de Tábara, Santa Eulalia de Tábara, Sesnández de Tábara y Tábara.

Unidad Pastoral de A Rúa

José Fernández de Abajo: Párroco de A Rúa de Valdeorras (San Xulián, Somoza y Vilela), Freixido, Larou- co, Portomourisco (A Portela de Portomourisco), Roblido y Seadur.

Unidad Pastoral de Sanabria

Coordinador de la Unidad Pastoral: José Antonio de la Fuente Miñambres