Francisco Sánchez publica ‘Vae Victis’, una novela de historia que se desarrolla en el Bierzo y La Cabrera

El escritor Francisco Sánchez acaba de publicar Vae Victis, una novela de historia alternativa cuya acción se desarrolla, en su mayor parte, en las comarcas del Bierzo y La Cabrera, así como en Ponferrada. El paisaje ocupa un lugar central en la novela, convirtiéndose casi en un personaje más. Así, el río Sil, la calle Once Mil Vírgenes, o las poblaciones cercanas a Ponferrada cobran un protagonismo especial.

Además, en ella salen personas reales que le consta al autor que son muy queridas por gran parte de los ponferradinos y bercianos como por ejemplo, la entrañable Paquina, miss Ponferrada 1933, o el valiente luchador antifranquista Manuel Girón.

Sinopsis

La Segunda Guerra Mundial ha entrado ya en su segundo año. El Reino Unido se encuentra solo ante el poderío Nazi, que ya domina todo el continente europeo. En estas condiciones, Churchill lucha desesperadamente por buscar aliados, desestabilizar el régimen nazi, y ganar tiempo. La España de Franco todavía no ha entrado en la guerra, pero no hay ninguna duda de que acabará siendo arrastrada, como ha pasado con otros países afines al régimen alemán. Por ello es necesario adelantarse a los acontecimientos. Uno de los mejores agentes SOE es enviado a la Península Ibérica para establecer contacto con la resistencia y evaluar sus posibilidades reales de hacer frente al régimen. Sin embargo la resistencia tiene su propia agenda y su propia historia, por lo que no será fácil que confíen en un agente secreto inglés.

Por otro lado los servicios secretos alemanes tienen al frente a un oficial extraordinario, irrepetible, Wilhelm Canaris, un personaje con una psicología compleja que evoluciona a la par que descubre los verdaderos horrores del nazismo. Pero la rivalidad entre los distintos servicios secretos nazis irá entretejiendo una compleja maraña de la que él mismo no tendrá fácil escapatoria, y que situará a España en el escenario donde se jugará el destino de Europa.