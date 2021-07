El Seprona investiga un posible fraude en la etiquetación de vino de la DO Bierzo

Sede de la DO Bierzo

El Seprona de la Guardia Civil de León, con la supervisión de la autoridad judicial, investiga un posible fraude en la etiquetación de vino de la Denominación de Origen del Bierzo. Así lo ha confirmado al Bierzo Digital el subdelegado del Gobierno en León, Faustino Sánchez, que este miércoles ha visitado el Bierzo para participar en las instalaciones de Ciuden en la jornada de trabajo con el secretario general para el Reto Demográfico, Francisco Boya, y la directora del ITJ, Laura Martín.

La investigación cuenta con la total cooperación del Consejo Regulador de la DO Bierzo, según el subdelegado. El fraude, en el que podrían estar implicadas varias bodegas con miles de botellas, consistiría en el etiquetado de vino procedente de otros lugares como si fuera del Bierzo, lo que perjudicaría no solo a los consumidores sino a la propia DO.

Operación en marcha

La operación está en marcha, por lo que no se pueden aportar más detalles, según Faustino Sánchez, que destaca que la Subdelegación velará siempre para que no haya fraudes “ni al consumidor ni a Hacienda”. La pertenencia a una DO supone diferentes ventajas para las bodegas, entre otras, la percepción de subvenciones.

El artículo 25 del Reglamento de la DO Bierzo señala que “todo operador, viticultor o bodega, titular de inscripciones en los mencionados Registros del Consejo Regulador, es responsable de asegurar que sus productos cumplen y tienen capacidad para continuar cumpliendo con los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones de la Denominación de Origen «Bierzo». Con tal fin, los operadores deberán establecer un sistema documentado de autocontrol, de acuerdo con lo especificado en el artículo 30 del presente Reglamento”.

En el 24 se establece que “sólo los viticultores cuyas parcelas de viñedo estén inscritas en el Registro de Parcelas Vitícolas establecido en la letra a) del artículo 18.1, podrán producir uva con

destino a la elaboración de vinos amparados por la Denominación de Origen «Bierzo». El Consejo Regulador proporcionará a cada viticultor inscrito, antes del inicio de cada campaña agrícola, la información relativa a las parcelas inscritas y a la cantidad de uva que podrá entregar en las bodegas inscritas, calculada en función de los rendimientos máximos establecidos en el Pliego de Condiciones”.

Hace ahora dos años, en agosto de 2019, Asaja pedía a la DO Bierzo más controles sobre el origen de la uva