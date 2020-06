FSIE se reúne con la administración educativa, patronales y sindicatos para tratar aspectos relacionados con el inicio del curso escolar 2020/21

En reunión celebrada el lunes 29 de junio a propuesta de la Dirección General de Recursos Humanos y para dialogar sobre el inicio del próximo curso, FSIE, organización mayoritaria del ámbito de la enseñanza privada y concertada, entre otras cuestiones ha planteado que, tanto si la formación es presencial como online –ojalá no sea necesario este extremo- no solo hay que solucionar definitivamente los problemas tecnológicos que existieron durante el confinamiento, sino que estos han derivado en importantes lagunas de aprendizaje en alumnos que obligatoriamente necesitarán refuerzo y recuperación urgente. Una buena iniciativa en verano es el programa para la Mejora del Éxito Educativo para centros sostenidos con fondos públicos, pero a todas luces insuficiente por no llegar a todos los niveles educativos.

La solución pasará, según FSIE, no solo porque la administración haga dotación extraordinaria de equipos y dispositivos, sino por la necesaria revisión y adaptación de programaciones y el obligado aumento de plantillas, contratación de profesorado y de personal de Administración y Servicios, todo ello en consonancia con los acuerdos en la reciente Conferencia Sectorial entre Ministerio de Educación y Consejeros de Educación de las distintas Comunidades. “La formación de docentes debe continuar, sin olvidar que determinadas familias y alumnos también podrían necesitar esa formación”, señalan.

Hay otra brecha, según esta organización, mucho más dura que la digital, “los problemas económicos que obligatoriamente arrastrarán muchas familias y que puede conducir definitivamente al abandono escolar”. “Castilla y León debe seguir liderando no solo la calidad educativa sino la atención urgente a los más vulnerables, el aumento de becas de transporte y comedor para centros sostenidos con fondos públicos es ahora más necesario que nunca”, apostillan.

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza FSIE CyL es una organización del ámbito de la enseñanza privada, concertada y atención a personas con discapacidad que representa al 71% de los profesionales de la enseñanza concertada y al 24 % de los de discapacidad.