Fuenlabrada-Ponferradina

Jon Pérez Bolo, en la sala de prensa del Fernando Torres de Fuenlabrada. / EBD

Jon Pérez Bolo comenzó su rueda de prensa tras la victoria de la Ponferradina ante el Fuenlabrada admitiendo que "si soy sincero, no me esperaba ganar este partido, pero viendo la primera parte tampoco me esperaba ir perdiendo 2-0 al descanso. Hemos hecho 35 minutos muy buenos, sin generar ocasiones claras pero teniendo el balón, y en dos jugadas que hemos defendido muy blandos nos han cogido. Luego hemos tenido la suerte de coger esa contra al final y llevarnos los tres puntos".

Bolo concedió que "quizá haya sido el partido más loco con el final más feliz para nosotros. Hemos tenido finales parecidos en Huesca y en Lugo, pero entonces íbamos empate y aquí perdíamos 2-0 en el minuto 89".

El técnico blanquiazul lamentó el penalti fallado por Naranjo, ya que "veíamos que en esa jugada nos podíamos meter en el partido. Si hubiéramos marcado seguramente le hubiera entrado el miedo al Fuenlabrada. Aún con el 2-0 ha pasado algo parecido, teníamos que esperar nuestro momento, que ha llegado al final del partido y hemos sabido aprovecharlo".

Respecto a la polémica por la jugada del 2-3, cuando un balón salió al campo desde la zona del banquillo del Fuenlabrada, Bolo aseguró que "no sé de dónde salió, yo sólo miraba al balón que estaba en juego y a Dani corriendo. Habíamos dejado a Sergi arriba para hacer lo que hizo, aguantar el balón y sacar una contra. Me he asustado porque iban corriendo Dani y Belman y podía ocurrir algo, pero Dani ha aguantado un gran sprint en el minuto 99 para marcar".

Por último, el entrenador de la Deportiva deseó "suerte al Fuenlabrada, llevamos muchos años compitiendo con ellos, subimos juntos y ojalá ganen todos los partidos que quedan y consigan la hazaña".