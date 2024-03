Íñigo Vélez. / EBD

Íñigo Vélez reconoció en la sala de prensa del Fernando Torres que la derrota ante el Fuenlabrada dejó a su equipo “jodido”. “No hemos entendido el partido”, aseguró el técnico blanquiazul, “ellos nos buscaban la espalda con balones largos y no hemos aprovechado para buscar espacios y jugar rápido, aunque no era fácil tener el balón. No nos hemos amoldado al juego que requería el partido. En la segunda parte hemos salido mejor, pero nos han marcado, luego vino el temporal, se puso todo peor y no hemos sido capaces ni siquiera de empatar”.

Vélez también habló sobre el penalti de Igbekeme, señalando que “no voy a entrar a valorarlo, el árbitro decide y si él cree que es penalti es decisión suya. Es un debate perdido porque decide el árbitro, a veces hay manos y no es penalti, yo ahí no puedo entrar”. Donde sí entró fue en su expulsión en el último minuto del partido: “Le he dicho a ver qué había pitado porque era un saque de banda del que podíamos sacar provecho. Es un poco alucinante que me haya expulsado porque en ningún momento le he faltado al respeto, pero como no hay cámaras no se puede demostrar nada. Es verdad que me equivoco por salir de mi zona, pero la expulsión es desmedida”.

Tras sumar un empate, una victoria y una derrota en los últimos tres partidos, el entrenador blanquiazul concedió que “en lo que se refiere a resultados está claro que no somos regulares, pero en el aspecto global del año sí lo somos. El equipo compite, pero no se puede ganar siempre. Hoy es un palo muy grande porque veníamos con otra intención de ganar el partido, pero no queda otra, cada semana es una pelea constante y a partir de mañana hay que pensa en el Celta”.

Por último, Íñigo Vélez agradeció la presencia de aficionados de la Deportiva, que tuvieron que ver el partido desde el aparcamiento del Fernando Torres totalmente expuestos a las inclemencias meteorológicas: “Es de agradecer. Nos han comentado que iban a estar y sé que siempre nos sigue, pero si había un día malo por cómo estaba el tiempo y las circunstancias era hoy. Notamos su apoyo en el campo y es una pena que no hayamos podido brindarles una victoria”.