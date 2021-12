El Bergidum ofrece cinco funciones de Artes Escénicas para la Infancia Navidad 2021

Obra de teatro de Bambalúa en el principal de Burgos, estrenoo de Bichejos

El ciclo Artes Escénicas para la Infancia Navidad 2021 vuelve a ocupar la programación del Bergidum en las fechas centrales de las vacaciones escolares navideñas. Del 23 al 30 de diciembre se ofrecen cinco funciones con variedad de lenguajes escénicos que intentan ofrecer una visión amplia de la oferta para público familiar. Las localidades para estas representaciones, que tendrán lugar a las 18 horas, ya están a la venta al precio de 5 y 4 euros.

El ciclo se inicia el 23 diciembre con la presencia de la compañía asturiana del actor y productor ponferradino Luis Alija, Saltantes Teatro, que presenta El jorobado, una adaptación para público familiar de la novela “Nuestra Señora de París” de Víctor Hugo, en la que a través de la historia protagonizada por Esmeralda y Quasimodo se pone de manifiesto el valor material e inmaterial de la cultura. La función está protagonizada por Nerea Vázquez y el propio Luis Alija.

El lunes, 27 de diciembre, se ofrece una experiencia novedosa. El pianista, compositor e improvisador Ricardo Casas ofrecerá una sesión de cine mudo acompañada en directo con piano, al estilo de las antiguas proyecciones cinematográficas. Casas plantea una experiencia única y fascinante para todo tipo de públicos, combinando en directo genuinas melodías, armonías, ritmos, timbres, acentos y silencios acompañando a una película clásica del periodo del cine mudo. En este caso se proyecta “El hombre mosca”, una joya de la historia del cine protagonizada por Harold Lloyd en 1923, considerada la obra maestra de este cómico.

La compañía burgalesa Bambalúa presenta el martes, 28, Bichejos que, a través del trabajo actoral basado en la máscara, la música y las coreografías de movimiento, cuenta las aventura de una pequeña cigarra que busca a las hormigas en una adaptación del relato del mismo nombre de Francisco Javier Sánchez Serrano.

De Segovia llega Teatro Mutis que el miércoles, 29, mediante títeres y actores presenta en Las aventuras de la intrépida Valentina, a una joven inquieta, traviesa y decidida que no soporta que le digan que hay cosas que no puede hacer porque “no son de chica” y no para de meterse en líos. El último ha sido ayudar a escapar a su abuela, a la que iban a encerrar por entrar en la Casa de la Sabiduría, una de esas cosas prohibidas para las mujeres.

El ciclo se cierra el jueves, 30, con la última función del año dedicada, como es tradicional desde hace doce años, al circo. La XII Gala Internacional de Circo que coordina el grupo berciano Maintomano es ya un clásico de la programación familiar del Bergidum. En la duodécima edición, la gala contará con un presentador de lujo como es Wilbur, un artista que usa las acrobacias, el humor y, sobre todo, el riesgo, la única manera en la que sabe vivir acompañado de sus amigos inseparables: Contractura, Tirón y Desgarro. En la sesión se podrán ver números de aéreo, percha acrobática, malabares y cuerda floja.