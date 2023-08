Fundación Prada a Tope publica imágenes inéditas del paisaje berciano y exige detener su deterioro

Paisajes bercianos. / Fundación Prada a Tope

Desde la Fundación Prada a Tope, han confiado en este periódico para la publicación de imágenes inéditas del espectacular paisaje berciano. Con ellas piden "la protección de nuestros recursos que nos enmarcan como una referencia nacional".

"La Transición Ecológica es buena no nos cabe duda, pero no puede, no debe, conllevar de ninguna manera el deterioro irreversible del espectacular paisaje que disfrutamos y que es el mejor valor que tenemos ahora y sin duda alguna la mejor apuesta de futuro para El Bierzo" exigen.

Además, argumentan que con la implatación de estos nuevos recursos el Bierzo no se llevará ningún beneficio "Con la disculpa de generar la tan necesaria energía siempre nos preguntamos: ¿Estas macroinstalaciones dejarán algún beneficio a León y sobre

todo al Bierzo? NO. ¿Ahorraremos en el precio de la energía? no. ¿Se crearán puestos de trabajo? no. ¿Se parará el abandono de nuestros pueblos? no.

¿Nos lo agradecerá alguien? Rotundamente no. ¿Se degradará y prostituirá nuestro paisaje? Inexcusablemente sí. No podemos seguir “siendo los pobres de la película”. Buenos y comprensibles con las necesidades de la sociedad sí, pero no tontos" finalizan.