La Fundación Prada a Tope premia las mejores iniciativas de mejora del rural del Bierzo

Premios Palacio de Canedo y Por tu Pueblo. / Fundación Prada A Tope

Anoche tuvo lugar en el Palacio de Canedo la entrega de la 14ª Edición de los Premios Palacio a las mejores intervenciones de restauración realizadas en el rural del Bierzo en el último año, además de la entrega de los premios 'Por tu pueblo' a iniciativas particulares y colectivas que de forma desinteresada mejoran la vida de los pueblos. Como el mismo Prada señaló ante las doscientas personas presentes en el acto, “las grandes cosas que hacen con pequeños gestos”, y señaló como ejemplo la recuperación del apeadero de Corbón un paso modesto para la recuperación del ferrocarril Ponferrada Villablino “si cada pueblo de la línea hace lo propio”.

Flor Bonet, que hizo de maestra de ceremonias, recordó que los pueblos tienen que ser habitables y que es obligado hacer compatible la agricultura, la ganadería, el turismo y empresas para que la gente pueda seguir viviendo en ellos. “Sin gente no hay prados bien conservados, no hay casas atractivas, no hay riqueza… sólo desierto”, subrayó.

Estuvieron presentes los responsables de las instituciones que patrocinan los premios: Gerardo Álvarez Courel del Consejo Comarcal, los alcaldes de los ayuntamientos de Ponferrada Olegario Ramón, Bembibre Silvia Cao, Carracedelo Maricruz Miguel (Teniente de alcalde), Torre Gabriel Folgado, Igüeña Alider Presa, Villafranca José Manuel Pereira, Páramo Ángel Calvo, Toral Pedro Fernández y Arganza César Cabezudo, así como Instituto de Estudios Bercianos con su presidenta Patricia Pérez Bruzos, la Fundación El Sardonal de Almagarinos y MGS Seguros.

Ganadores

En la Modalidad A, dedicada a edificios y construcciones que hayan sido rehabilitados o restaurados por Ayuntamientos, Pedanías, Juntas Vecinales y Asociaciones Vecinales: El primer premio de 3.000 euros del Consejo Comarcal, fue para la Junta Vecinal de Tremor de Arriba por la recuperación de la casa de Santos y Constantina como pequeño museo etnográfico de la localidad y centro público; el segundo, de 2.000 euros del Ayuntamiento de Bembibre es para la actuación de la Junta Vecinal de Cobrana por recuperación de la ermita del Cristo de la Vera Cruz en las afueras del pueblo; y el tercero de 1.000 euros del Ayuntamiento de Arganza es para la Asociación Cultural Ferroviaria Berciana por su recuperación del apeadero de Corbón del Sil.

En la Modalidad B, para iniciativas promovidas por particulares: El primer premio, del Ayuntamiento de Ponferrada, de 2.500 euros, es para José González García, de Noceda, por la recuperación de la casa familiar con un extraordinario acabado en piedra, madera, cubierta de pizarra, con una entrada a la edificación a modo de zaguán exterior, muy gratificante a la vista y conservando la esencia del entorno rural; el segundo premio, financiado por el Ayuntamiento de Toral de los Vados, de 2.000 euros, para la casa de Pedro Abeledo Cortizas, por la recuperación en Pereda de Ancares de un antiguo pajar convertido en vivienda; y tres terceros premios de 1.500 euros cada uno para: financiado por el Ayuntamiento de Carracedelo, de 1.500 euros, es para Adelaida Luna López, por la recuperación de su casa en El Acebo. Se trata de una vivienda unifamiliar adosada, cuya rehabilitación se ajusta plenamente al entorno rural y en especial al plan especial de Patrimonio en referencia al Camino de Santiago; financiado por el Ayuntamiento de Igüeña, 1.500 euros, es para la casa de Mariví Rico en San Clemente de Valdueza, que ha rehabilitado un inmueble residencial, vivienda unifamiliar, con características constructivas conformes al entorno rural, destacando su balconada en madera, así como la fachada en piedra bien cuidada, con carpintería de madera y financiado por el Ayuntamiento de Villafranca con 1.500 euros, es para Estensina Rey por la recuperación de antiguas dependencias ferroviarias de la MSP junto a la estación de Toreno.

El Cuarto premio, financiado por el Ayuntamiento de Torre del Bierzo con 1.000 euros, es para la rehabilitación de una casa en Igüeña en la calle La Barda, realizada por Arturo Álvarez Molinero. Además, el Jurado consigna un accésit de 500 euros financiado por el Consejo Comarcal para la recuperación de un antiguo pajar para taller metálico en Arlanza, obra de Iván Rubial.

Premios 'Por tu pueblo'

Esta categoría repartió un total de 5.300 euros para iniciativas que, como recogen las bases, premian a una persona o personas, asociación de vecinos o colectivo humano que se haya caracterizado por el esfuerzo mancomunado y continuado en mantener su pueblo y el entorno patrimonial y paisajístico en el mejor estado posible sin ayudas públicas, solo con la colaboración de los propios vecinos.

La categoría cuenta con la financiación de la Fundación Sardonal de Almagarinos con 2.000 euros, MGS Seguros 1.000 euros, el Ayuntamiento de Páramo 1.500 euros, el Ayuntamiento de Arganza 500 euros y el Instituto de Estudios Bercianos 300 euros.

Premio de 1.500 euros a la Asociación El Zofreral de Cobrana (Congosto) por su trabajo continuado en quince años de puesta en valor del patrimonio cultural, natural y etnográfico del pueblo, siendo lo más significativo el bosque de alcornoques que da nombre a la Asociación y que es una pequeña reserva natural de este árbol mediterráneo en el norte de la península, al que dan a conocer, entre otras formas, con rutas teatralizadas (en colaboración con Dinamia Teatro) en lo que han dado en llamar “Senda Encantada”, jornadas de divulgación y talleres de botánica autóctona, etc… Además, la Asociación, en colaboración con la Junta Vecinal del pueblo, ha catalogado los castros de Cobrana, ha promovido un festival de poesía en el Zofreiral, exposiciones, han recuperado el viejo juego de bolos, el pendón del pueblo, ha contribuido a recuperar edificios de arquitectura tradicional como el potro de herrar, el pozo comunal, lavadero o la antigua escuela, desarrollado concursos de vino de cubeto y creando nuevas festividades que aglutinen la vida social del pueblo.

Premio de 900 euros a Gregorio Pérez, de San Clemente de Valdueza, por la labor de varios años de empeño en la recuperación y manteniendo de los antiguos canales romanos que llevaban el agua de la Valdueza a Las Médulas, y que pasan por la zona, hoy para disfrute de andarines y ciclistas.

Premio de 900 euros a Juan Carlos Garrido de Santa Marina de Torre, por su intensa e ingente labor en la recuperación del patrimonio arqueológico, natural y cultural de esta pedanía y su entorno. Ha descubierto y puesto en valor petroglifos, una cantera de piedras de molino, ha limpiado y mantenido sendas históricas que estaban en el olvido, etc…

Premio de 700 euros al Club Deportivo Bikers de Vega de Espinareda por la habilitación de sendas ciclables en el municipio de forma desinteresada y que año tras año amplían y mantienen con desbroces, reparación de puentes, etc…

Premio de 700 euros al colectivo de vecinos de Sorbeda de la Asociación La Urz (Páramo del Sil) por la recuperación de la ermita de la Magdalena que estaba abandonada desde 1935, y que tras los desbroces y recuperación de techumbres ha vuelto a la luz con su romería incluida tras casi 90 años de abandono.

Tres premios de 200 euros cada uno para las siguientes tres acciones que tienen en común la mejora del entorno de pequeñas partes del medio rural en el que viven pero que son muy significativas y sirven de espejo para otras acciones: Rosa Fernández Comuñas y Raquel Álvarez Soto en Ruitelán, por la recuperación, junto con un numeroso grupo de vecinos, de la ermita de San Froilán y de la curiosa escalinata rústica que la une el pueblo con, así como de fiestas tradicionales como la romería del Santo, entre otras; Antonio Alonso en Albares de la Ribera, por su recuperación y ornamentación del entorno público junto al arroyo de Albares, situado junto a la calle Carlos Calvete y Gonzalo Blanco González, por el cuidado que año tras año pone en el aseo y ornamentación del tramo de carretera que linda con la fachada de su vivienda en la carretera entre Quilós-Arganza.

Además, sin compensación económica por quedarse fuera de las bases por ser un Ayuntamiento, pero por el significado que ha tenido la acción presentada y su encaje en la filosofía de estos premios, el Jurado estimó oportuno hacer un reconocimiento especial al Ayuntamiento de Sancedo por la iniciativa llevada a cabo en los bosques del municipio, que si bien el objetivo inicial era la localización, desbroce y recuperación de un cortín de colmenas, terminó por sumar sinergias varias y llevar al descubrimiento y recuperación de 12 cortines y el hallazgo de bocaminas de carbón y de hierro.